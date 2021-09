Brussel blijft dominant in de rangschikking van de duurste gemeenten voor huizen, maar het zwaartepunt van het fors geprijsde woningvastgoed is wel verschoven van het zuiden naar het oosten van de hoofdstad.

Op de eerste plaats prijkt Sint-Pieters-Woluwe. Na een stijging van 12 procent in de eerste jaarhelft bedraagt de mediaanprijs voor huizen er nu 665.000 euro. De buurgemeente Sint-Lambrechts-Woluwe volgt op de tweede plaats met een mediaanprijs van 645.000 euro. De zuidelijke gemeenten Ukkel (637.500 euro) en Elsene (619.000 euro), in april nog de nummers een en twee in de ranking, zakken naar de derde en de vierde plaats.

Kraainem (585.000 euro) blijft op de vijfde plaats de Vlaamse sterkhouder. Wezembeek-Oppem op plaats negen is de tweede Vlaamse gemeente in de top tien. Na het wegvallen van Lasne moet Wallonië het stellen zonder gemeente in de top tien. De mediaanprijs in Lasne kreeg een forse tik: van 587.500 naar 510.000 euro (-13 %)

© .

Voor goedkope huizen is Hastière, een grensgemeente in de provincie Namen, nog altijd de place to be. De mediaanprijs hield er weliswaar stand op 86.250 euro, maar de kloof met de tweede in de ranking, Quiévrain, blijft groot. In Quiévrain kelderde de mediaanprijs met 27 procent tot 102.500 euro. Menen blijft ondanks een prijsstijging van 3 procent tot 168.000 euro de goedkoopste Vlaamse gemeente.

© .

Hoeveel kost een woning in uw gemeente? Bekijk hier de interactieve kaart

© .

Op de eerste plaats prijkt Sint-Pieters-Woluwe. Na een stijging van 12 procent in de eerste jaarhelft bedraagt de mediaanprijs voor huizen er nu 665.000 euro. De buurgemeente Sint-Lambrechts-Woluwe volgt op de tweede plaats met een mediaanprijs van 645.000 euro. De zuidelijke gemeenten Ukkel (637.500 euro) en Elsene (619.000 euro), in april nog de nummers een en twee in de ranking, zakken naar de derde en de vierde plaats. Kraainem (585.000 euro) blijft op de vijfde plaats de Vlaamse sterkhouder. Wezembeek-Oppem op plaats negen is de tweede Vlaamse gemeente in de top tien. Na het wegvallen van Lasne moet Wallonië het stellen zonder gemeente in de top tien. De mediaanprijs in Lasne kreeg een forse tik: van 587.500 naar 510.000 euro (-13 %)Voor goedkope huizen is Hastière, een grensgemeente in de provincie Namen, nog altijd de place to be. De mediaanprijs hield er weliswaar stand op 86.250 euro, maar de kloof met de tweede in de ranking, Quiévrain, blijft groot. In Quiévrain kelderde de mediaanprijs met 27 procent tot 102.500 euro. Menen blijft ondanks een prijsstijging van 3 procent tot 168.000 euro de goedkoopste Vlaamse gemeente.