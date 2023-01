Terwijl de koopmarkt in het vastgoed afkoelt, neemt de drukte op de huurmarkt toe. Dewaele Vastgoedgroep heeft het over een ongeziene stormloop.

De jaarlijkse Huurbarometer van Dewaele Vastgoedgroep wijst op een groeiende krapte op de huurmarkt. Het voorbije jaar zag Dewaele een sterke toename van het aantal kandidaat-huurders: plus 33 procent voor evenveel panden.

Vooral sinds april nam de drukte op de huurmarkt toe. Dat is niet toevallig het moment waarop de verkoop van vastgoed begon te vertragen, klinkt het bij Dewaele. Zeker in de centrumsteden ervaart de makelaar een hevige concurrentie onder de kandidaat-huurders. "In de centrumsteden zien we voor hetzelfde pand soms tot tachtig kandidaat-huurders", stelt Filip Dewaele, gedelegeerd bestuurder van Dewaele Vastgoedgroep. Door de aantrekkende rente en de onzekere tijden verwacht hij dat het verschil in snelheid tussen de huur- en de koopmarkt alleen maar groter zal worden.

Beperkte prijsstijgingen

Die stormloop op de Vlaamse huurmarkt vertaalt zich evenwel niet in even fel stijgende prijzen. Het afgelopen jaar steeg de gemiddelde maandelijkse prijs van een huurwoning die bij Dewaele werd aangeboden naar 887 euro. Dat is een stijging van 1,8 procent of net geen 16 euro in vergelijking met 2021. Bij de appartementen is de toename iets hoger: de gemiddeld huur bedroeg 753 euro (+4,5%) of 32 euro meer dan een jaar eerder.

"Het is niet omdat er meer kandidaten zijn, dat die ook allen over een hoger budget beschikken", verklaart Filip Dewaele. "Wel zien we dat steeds meer tweeverdieners de koopmarkt momenteel links laten liggen en op de huurmarkt belanden. Vooral alleenstaanden krijgen het door de almaar hogere huurprijzen en hogere leefkosten ook op de huurmarkt steeds moeilijker om een woning te vinden." Prijzen van kleinere appartementen stegen ook sterker dan die van grote. "De rush op ruimte heeft plaats gemaakt voor een rush op betaalbaarheid", merkt Dewaele op.

Hij verwacht dat de krapte op de huurmarkt nog wel even zal aanhouden. Investeerders lijken meer dan ooit te twijfelen. De dalende cijfers in de nieuwbouw zullen zich volgens de makelaar op de huurmarkt laten voelen. Om de groeiende nood aan huurwoningen aan te pakken, pleit Filip Dewaele voor een fiscale hervorming. "Het beleid zou een verschil moeten maken tussen wie een tweede verblijf aankoopt als vakantiewoning en wie een aankoop doet om die permanent te verhuren en dus een maatschappelijk doel dient. Nu is dat verschil er niet."

