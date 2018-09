Deeleconomie maakt vastgoed minder vast

In 2008 openden Adam Neumann en Miguel McKelvey in New York hun eerste coworkingspace onder de naam Green Desk. Tien jaar later heet hun bedrijf WeWork en kunnen de 268.000 leden terecht in meer dan 160 vestingen in 27 landen. Met een marktwaarde van meer dan 17 miljard euro overklast WeWork tal van grote vastgoedspelers en -fondsen. Airbnb is een ander fenomeen uit de deeleconomie dat een grote impact heeft op de vastgoedmarkt. Amper zes jaar na de oprichting had de verhuursite al meer kamers in de aanbieding dan de Hilton-groep.

...