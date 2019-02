De Croo wil maatregelen tegen risicovolle woonkredieten

In haar jaarverslag waarschuwt de Nationale Bank voor de risico's rond woonkredieten. Banken kennen namelijk nog altijd gemakkelijk leningen toe waarbij ze erg kleine marges hanteren, nadat de Nationale Bank de banken vorig jaar nochtans tot meer voorzichtigheid had aangemaand.

Minister van Financiën en Open VLD-vicepremier Alexander De Croo zal de Nationale Bank vragen 'haar rol als toezichthouder te spelen en samen met de banken maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat men mensen niet financieel in de problemen brengt', zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

'Als de Nationale Bank zegt dat er zich een gevaar aan het creëren is, dan vind ik dat ze met maatregelen moet komen', benadrukt De Croo. Wat die maatregelen precies moeten inhouden, is aan de Nationale Bank om in te vullen, zei De Croo. De NBB heeft volgens de minister alvast veel mogelijkheden om maatregelen voor te stellen. De Croo is tevreden dat de banken - bij monde van sectorfederatie Febelfin - zelf ook voorstander zijn van maatregelen. 'Dat is een goede zaak, want niemand wint erbij als men mensen in financiële problemen brengt', klinkt het.

CD&V-vicepremier Kris Peeters is in principe niet tegen maatregelen, maar 'dat mag niet tot gevolg hebben dat jonge mensen die over onvoldoende kapitaal beschikken of geen kapitaalkrachtige ouders hebben in de kou blijven staan'. 'We moeten zien in welke mate dat gecombineerd kan worden met de banken, die ook voldoende kapitaal moeten reserveren om problemen te voorkomen', aldus Peeters.