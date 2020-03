Door de lockdown-maatregelen kunnen kopers de markt van de woningen niet aftasten. De verkoop zal stilvallen. Volgens Daniel Buschman van de beroepsvereniging voor makelaars en syndici CIB Vlaanderen kunnen verkopers in de problemen komen.

Wie geïnteresseerd is in een huis, wil dat graag bezoeken. Het verplaatsingsverbod door de coronacrisis zal volgens Daniel Buschman van de beroepsvereniging voor makelaars CIB de vastgoedmarkt voor een tijd verlammen. Voor de verkopers is deze gezondheidscrisis zelfs "een ramp".

"Heel wat panden staan langer dan verwacht in de verkoop, terwijl de verkoper wel een overbruggingskrediet moet betalen voor de aankoop van zijn nieuwe woning", stelt hij. "Banken zullen niet spontaan uitstel geven, en dat kan verkopers in de problemen brengen op een moment dat ze het misschien al financieel moeilijk hebben door de omstandigheden. Als het virus is ingedijkt en de economie weer op gang komt, weet niemand hoe de woningmarkt zal reageren. Als de prijs van de woningen daalt, hebben deze verkopers een dubbel probleem."

Digitale handtekening

Voor de transacties waarover al een compromis is, maar waarover bijvoorbeeld een andere partij nog zijn akkoord moest geven, is er wel een oplossing om te vermijden dat men zich moet verplaatsen. CIB heeft een platform opgezet waarop een makelaar een document plaatst, dat een koper, verkoper, huurder of verhuurder digitaal kan ondertekenen. "Zo voorkomen we dat bepaalde wettelijk verplichte termijnen worden overschreden door een niet tijdige ondertekening van contracten of overeenkomsten", legt CIB-voorzitter Daniel Buschman uit.

Buschman laakt het feit dat er geen duidelijkheid is of vastgoedmakelaars een beroep kunnen doen op de beschermingsmaatregelen die de overheid voorziet voor zelfstandigen. "Wie zijn café moet sluiten, kan een beroep doen op de premie die de overheid voorziet", verzucht hij. "Een vastgoedmakelaar kan nog verder werken aan zijn administratieve taken, redeneren sommigen. Terwijl de vastgoedactiviteit is gestopt. Het probleem is dat drie ministers iets anders zeggen."

