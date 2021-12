De voorbije tien jaar zijn de vastgoedprijzen het sterkst gestegen in stedelijk gebied. De coronacrisis heeft echter voor een trendbreuk gezorgd.

De coronacrisis heeft de toename van de Belgische vastgoedprijzen versterkt. Dat meldt het vastgoedportaal Immoweb op basis van zijn pas gelanceerde Prijsmeter. Sinds april 2020 stelt Immoweb voor het hele land een prijsstijging van 10,4procent vast, bijna het dubbele van de jaarlijkse stijging in de maanden voor de coronacrisis.

Volgens de Immoweb Prijsmeter zijn de Belgische vastgoedprijzen in tien jaar met 28 procent gestegen tot 2164 euro per vierkant meter. Brussel kende de sterkste prijsklim (+31% tot 3242 euro/ m²). In Vlaanderen klommen de prijzen 29 procent hoger tot 2256 euro/m² en in Wallonië was er een stijging van 24 procent tot 1627 euro /m².

In de stedelijke gebieden in Vlaanderen was de prijstoename nog groter dan in Brussel. De prijzen stegen er met 38 procent. Vooral de grootsteden Antwerpen en Gent bleken de motor van die toename. De recentste cijfers met de prijsevoluties over een jaar tonen echter dat de plattelandsgebieden en huizen weer in trek zijn. Dat valt vooral op in Wallonië. Daar overtreft de prijsevolutie in landelijk gebied die van het stedelijke gebied: 13,9 procent tegenover 10,5 procent. Immoweb ziet daarin een corona-effect door "een hernieuwd verlangen naar ruimte en naar meer natuur in de buurt na de talrijke lockdowns". In Vlaanderen kenden de prijzen zowel in landelijk als in stedelijk gebied een stijging van 10 procent.

Vastgoedkoopkracht

Immoweb zegt dat het met zijn Prijsmeter de transparantie op de Belgische woningmarkt wil vergroten. De Prijsmeter wordt driemaandelijks bijgewerkt. De data voor de Prijsmeter komen van de zoekertjes die vastgoedkantoren, eigenaars en notarissen op het platform publiceren. De Prijsmeter meet dus de evolutie van de vraagprijzen, niet van de verkoopprijzen.

Samen met zijn Prijsmeter zal Immoweb ook de evolutie van de vastgoedkoopkracht volgen. De vastgoedkoopkracht geeft aan hoeveel vierkante meter een gezin met een gemiddeld inkomen in de stad kan verwerven met een hypotheeklening op twintig jaar. Op Belgisch niveau resulteert die oefening in een woning van 100 vierkante meter. In Vlaanderen loopt dat op tot 116vierkante meter en in Wallonië tot 134vierkante meter.

