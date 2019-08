Maatschappelijke evoluties, zoals de verstedelijking en de groei van de deeleconomie, spelen in de kaart van cohousing. De doorbraak van dat woonconcept is al vaker voorspeld. Kan nieuwe technologie voor een duwtje in de rug zorgen?

Cohousing wordt weleens gepromoot als een woonformule voor de toekomst, maar eigenlijk is het concept al behoorlijk oud. "Het is ontstaan in de jaren zeventig in Denemarken", zegt Federico Bisschop, de zaakvoerder van Cohousing Projects. "Intussen zijn er duizenden cohousingprojecten over de hele wereld." Het concept is vrij eenvoudig. In kleinschalige wijken met private woningen - elke woning heeft onder meer een eigen keuken en een eigen badkamer - delen de bewoners ook enkele ruimtes en voorzieningen. In de meeste projecten wordt de tuin voor het grootste stuk gedeeld, maar er zijn ook gemeenschappelijke binnenruimtes zoals een eetruimte, een gastenkamer, een wasplaats, een zitruimte, een atelier, een speelruimte enzovoort.

...