Cofinimmo telt ruim 100 miljoen neer voor vijf rusthuizen in Brussel en Luik

Cofinimmo neemt vijf woonzorgcentra, twee in Brussel en drie in de provincie Luik, over voor een transactiewaarde van 103 miljoen euro. Dat meldt de beursgenoteerde Bel20'er donderdag na de slotbel.

.