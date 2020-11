Vastgoedgroep Cofinimmo gaat in Finland een medisch centrum bouwen. Dat heeft het Bel20-bedrijf donderdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat Cofinimmo in Fins zorgvastgoed investeert.

Cofinimmo pompt 20 miljoen euro in de verwerving van een nieuw medisch centrum in de Finse stad Vaasa. Het project is verhuurd aan een grote Finse zorgverstrekker.

De groep is al met zorgvastgoed actief in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje en breidt nu dus uit naar Finland. Dat is in lijn met de strategie van Cofinimmo, om een Europees leider in zorgvastgoed te zijn en geografisch uit te breiden.

Cofinimmo zegt zich stelselmatig te willen versterken in Finland, dat gezien de vergrijzende bevolking en de stijgende behoefte aan hoogwaardige gezondheidszorg interessante perspectieven biedt voor de groep.

Cofinimmo bezit een vastgoedportefeuille van ongeveer 4,5 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro zorgvastgoed. Behalve met zorgvastgoed is de groep ook actief in kantoren en heeft ze een pakket cafés overgenomen van AB InBev.

