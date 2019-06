Cofinimmo heeft een akkoord op zak voor de aankoop van acht Belgische woonzorgcentra. De deal heeft een waarde van omgerekend ongeveer 149 miljoen euro.

Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Cofinimmo financiert de deal via inbrengen in natura, enerzijds de nieuwe aandelen en anderzijds het gebouw. Zo geeft het bedrijf zowat 1,18 miljoen nieuwe aandelen uit, goed voor 122,3 miljoen euro. Die aandelen komen in handen van elf partijen. De waarde van het gebouw is goed voor de rest van de conventionele waarde van de deal.

Verdere details over de woonzorgcentra in kwestie, geeft Cofinimmo niet. Met de aankondiging van de transactie is de opschorting van het aandeel op de Brusselse beurs evenwel nog niet afgelopen. De handel zal pas herstarten 'na de bekendmaking van een andere transactie later vandaag'. Het aandeel Cofinimmo werd voor aanvang van de beurshandel geschorst in afwachting van een persbericht, meldde beurswaakhond FSMA.