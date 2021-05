Vastgoedbedrijf Cofinimmo neemt 24 woonzorgcentra over in Spanje en Italië, en legt daarvoor 340 miljoen euro op tafel. Dat heeft het Bel20-bedrijf donderdag bekendgemaakt.

Cofinimmo neemt 18 woonzorgcentra over in Spanje en 6 in Italië. Het is meteen de eerste stap van het vastgoedbedrijf op de Italiaanse markt.

Het gaat om een investering van ongeveer 190 miljoen euro in de Italiaanse markt, en van ongeveer 150 miljoen euro in de Spaanse markt.

Cofinimmo bezit een vastgoedportefeuille van ongeveer 5 miljard euro, verspreid over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland en nu ook Italië. De portefeuille bestaat voor ongeveer 3 miljard euro uit zorgvastgoed.

Cofinimmo neemt 18 woonzorgcentra over in Spanje en 6 in Italië. Het is meteen de eerste stap van het vastgoedbedrijf op de Italiaanse markt. Het gaat om een investering van ongeveer 190 miljoen euro in de Italiaanse markt, en van ongeveer 150 miljoen euro in de Spaanse markt. Cofinimmo bezit een vastgoedportefeuille van ongeveer 5 miljard euro, verspreid over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland en nu ook Italië. De portefeuille bestaat voor ongeveer 3 miljard euro uit zorgvastgoed.