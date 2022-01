Cofinimmo gaat een nieuw woonzorgcentrum bouwen in Spanje. Het project in Oviedo, de hoofdstad van Asturias, is goed voor 144 bedden, zo meldt het beursgenoteerde bedrijf dinsdag. Cofinimmo is al langer actief op de Spaanse markt voor zorgvastgoed. In Evere doet Cofinimmo dan weer een kantoorgebouw van de hand.

De grond en de werken voor het Spaanse woonzorgcentrum zijn samen goed voor een investering van ongeveer 11 miljoen euro. De site is al voorverhuurd aan zorguitbater Amavir, met wie het bedrijf sinds kort samenwerkt. De werken aan het rusthuis in Oviedo moeten nog dit kwartaal starten en de oplevering is voorzien eind 2023. Cofinimmo telt nu 2.500 bedden in Spaanse zorgvastgoed, zo leert de bedrijfswebsite.

Het is niet de enige deal die het Bel20-vastgoedbedrijf dinsdag nabeurs aankondigde. Cofinimmo verkoopt het 'Everegreen' kantoorgebouw in Evere. De verkoop zal plaatsvinden tegen het slotkwartaal van 2023 en ongeveer 23 miljoen euro opleveren. Het gebouw met ruim 16.000 vierkante meter kantooroppervlakte dateert van begin de jaren negentig. Het is nu volledig verhuurd.

De grond en de werken voor het Spaanse woonzorgcentrum zijn samen goed voor een investering van ongeveer 11 miljoen euro. De site is al voorverhuurd aan zorguitbater Amavir, met wie het bedrijf sinds kort samenwerkt. De werken aan het rusthuis in Oviedo moeten nog dit kwartaal starten en de oplevering is voorzien eind 2023. Cofinimmo telt nu 2.500 bedden in Spaanse zorgvastgoed, zo leert de bedrijfswebsite. Het is niet de enige deal die het Bel20-vastgoedbedrijf dinsdag nabeurs aankondigde. Cofinimmo verkoopt het 'Everegreen' kantoorgebouw in Evere. De verkoop zal plaatsvinden tegen het slotkwartaal van 2023 en ongeveer 23 miljoen euro opleveren. Het gebouw met ruim 16.000 vierkante meter kantooroppervlakte dateert van begin de jaren negentig. Het is nu volledig verhuurd.