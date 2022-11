China schiet vastgoedsector te hulp

China komt met een grootschalig plan om de kwakkelende vastgoedsector er weer bovenop te krijgen. Die sector was in het verleden de motor van de economische groei in het land, maar door de verstrakking van het kredietbeleid en door de coronapandemie hebben veel vastgoedbedrijven het moeilijk. Het bekendste voorbeeld is Evergrande, dat bijna bezweek onder een schuldenlast van 300 miljard dollar.