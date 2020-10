De Deense vastgoedgroep Catella stapt met de overname van een Brussels appartementencomplex in de Belgische woningmarkt. De aankoop past in de institutionaliseringstendens op onze woningmarkt.

Catella, dat zich de grootste grensoverschrijdende belegger in woningen in Europa noemt, heeft een appartementencomplex gekocht in de Godecharlestraat in de Brusselse Leopoldwijk. Het is de eerste transactie van Catella in ons land. Het beheert een residentiële portefeuille van meer dan 4 miljard euro in Europa. Het in Maastricht gevestigde Catella Investment Management Benelux (CIMB) en het in Berlijn gezetelde Catella Residential Investment Management (CRIM) deden de aankoop namens het Catella European Residential Fund III (CER III).

Catella betaalde 25 miljoen euro voor het Brussels gebouw dat dateert van 2005. Het bestaat uit 65 gemeubileerde luxe-appartementen en 70 overdekte parkeerplaatsen. De meeste appartementen zijn verhuurd en variëren in grootte van 41 tot 173 vierkante meter. De acquisitie volgt op een het aantrekken van 125 miljoen euro nieuw kapitaal in april en een investering van nog eens 25 miljoen euro van een Duitse verzekeringsmaatschappij in juli.

Volgens Patrick Au Yeung, fondsbeheerder van het Catella European Residential Fund III, is Brussel een belangrijk doelwit in de Europese residentiële strategie van Catella . Hij wijst op het belang van Brussel als financieel centrum en als hoofdzetel van de Europese Unie. Catella verwacht in het complex expats, diplomaten en werknemers van internationale bedrijven te kunnen aantrekken.

Betaalbare huurwoningen

Ralph Willems, acquisition manager van CIMB, merkt op dat de institutionele markt voor huurwoningen in België nog vrij klein is in vergelijking met de buurlanden Duitsland en Nederland. "Maar de interesse van investeerders is groot", stelt hij. "We willen graag verdere mogelijkheden verkennen op aantrekkelijke stedelijke locaties in het hele land, zoals Brussel en Antwerpen, maar ook in kleinere steden als Gent, Brugge en Leuven. We richten ons vooral op betaalbare huurwoningen en subsegmenten van de residentiële markt waar het aanbod schaars is, zoals woningen voor studenten en senioren."

De aankoop in Brussel is een van de vier transacties die CER III onlangs heeft uitgevoerd op locaties in toonaangevende Europese steden zoals Berlijn, Potsdam en de Franse grensstad Ornex, in de buurt van Genève.

