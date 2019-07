Brussels minister-President Rudi Vervoort (PS) was duidelijk bij de voorstelling van het regeerakkoord. Hij wil 'een oplossing bieden aan de 15.000 Brusselaars die wachten op een woning'. De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) is blij met het zeer ambitieuze plan, maar mist nog maatregelen voor de private huurmarkt.

'In de volgende legislatuur 15.000 woningen voorzien, dat is een serieuze ambitie. Maar des te beter. Ik denk wel dat het hier niet enkel over sociale woningen gaat, maar ook over woningen van het woonfonds of van Citydev', verduidelijkt Werner Van Mieghem, coördinator van de BBRoW. 'De realiteit leert ons dat er in het verleden ook al plannen werden gemaakt, maar momenteel zijn ze nog altijd bezig met de uitvoering van het eerste plan uit 2004.'

Over de maatregelen voor de private huurmarkt werd nog niet gesproken en daar blijft de BBRoW op de honger zitten. 'Het rooster van referentiehuurprijzen moet een soort bindend karakter krijgen en onze vraag was dan ook om een huurcommissie op te richten rond de huurprijzen. Ik vrees dat die er niet komt', zegt Van Mieghem.

Momenteel zijn er voor jonge kopers al mooie voordelen op de registratierechten in Brussel, maar die verder verlagen volstaat niet voor de BBRoW en duwt volgens hen de prijs soms nog verder omhoog. Er is meer nodig om jonge mensen aan te trekken, vindt BBRoW. 'Jonge mensen komen eerst op de huurmarkt terecht in Brussel, daar moet de regering nog veel straffer uit de hoek komen', besluit Van Mieghem.