Het iconische Hotel Métropole, aan het De Brouckèreplein in het centrum van Brussel, heropent in 2025 de deuren. Dat schrijft zakenkrant L'Echo dinsdag en het nieuws wordt bevestigd in een persbericht. Het vijfsterrenhotel is overgenomen door investeringsfonds Lone Star Fund.

Hotel Métropole - dat dateert uit 1895 - was een van de laatste grote Brusselse hotels in privéhanden, van de familie Bervoets. Maar in april 2020 werden de activiteiten gestaakt. De werken aan de Brusselse voetgangerszone, de terreuraanslagen en de coronapandemie maakten dat het hotel in slecht weer belandde.

Er werden de voorbije jaren nog verschillende activiteiten georganiseerd, zoals seminaries en tentoonstellingen en ook de brasserie bleef open. Er werkten nog een tiental mensen.

Dinsdag raakte bekend dat investeringsfonds Lone Star Fund het belle-époquehotel overneemt. De nieuwe eigenaar plant ingrijpende renovatiewerken. Bedoeling is in het laatste kwartaal van 2025 de deuren te heropenen. Het hotel zal worden uitgebaat door het Franse bedrijf Centaurus Hospitality Management.

Een overnamebedrag werd dinsdag niet vrijgegeven. Het gaat om de overname van het hotelgebouw met 250 kamers, het Café Metropole en negen commerciële ruimtes in de Brusselse Nieuwstraat. De transactie zou eind dit jaar moeten afgerond zijn.

'We hebben altijd de ambitie gehad om het gebouw, dat gedeeltelijk op de monumentenlijst staat, zijn hotelbestemming terug te geven zodra de economische en toeristische situatie van Brussel dit toeliet', zegt Charles-Henry Bervoets, bestuurder van Hotel Métropole, in een persbericht. 'Na meer dan een eeuw onafhankelijk te zijn geweest, waren wij ervan overtuigd dat de toekomst van het hotel zou afhangen van de integratie in een solide financiële groep en een meer internationale hotelketen. De kopers deden ons een voorstel dat de toekomst van het gebouw op lange termijn verzekert en de oorspronkelijke bestemming ervan respecteert. Het is een bladzijde die omslaat voor onze familie, die deze prestigieuze plek zes generaties lang beheerde, maar we zijn blij met de oplossing die we vonden.'

