De start van het Brugse vastgoedproject Abdijbeke bleek gepland op het moment van de uitbraak van de coronacrisis. De ontwikkelaar CAAAP besliste door te bijten en het digitaal te lanceren. In een week is een kwart van de luxe-appartementen gereserveerd.

Ondanks de coronacrisis kende het woningproject Abdijbeke in Brugge een sterke start. In een week werd een kwart van de woningen gereserveerd. Dat gebeurde volledig digitaal. Abdijbeke is een van de projecten van CAAAP, de ontwikkelingspoot van het Brugse bouwbedrijf Artes.Het gaat om een twee wooncomplexen op de site van het vroegere Provinciehuis in Sint-Andries (Brugge). Abdijbeke telt 38 ruime appartementen, die worden verkocht binnen een prijsvork van 350.000 tot 769.000 euro.CAAAP plande op 18 maart een infosessie voor 250 geïnteresseerden, maar zegde die op 12 maart af, omdat grote samenkomsten werden verboden. Op dat moment voelde de vastgoedsector al de eerste onzekerheid over de effecten van het virus. "Door de grote interesse startten we toch met de digitale verkoopcampagne, die zou worden afgerond op 18 maart", zegt Jonas Vanhauter (CAAAP). "Er was vooral veel interesse bij 50-plussers, die hun woning in de Brugse regio wilden inruilen voor een goed afgewerkt appartement op wandelafstand van het centrum van Brugge."Een website gaf alle informatie daarover. Voor vragen konden geïnteresseerden terecht bij de makelaarskantoren Immo Delbecque en Dewaele. Ze konden per e-mail een reservatiedocument voor een welbepaald pand opsturen, met eventueel een alternatief. Makelaar Guy Delbecque: "De meeste mensen waren al goed geïnformeerd. We beantwoordden nog vragen, maakten berekeningen en bekeken samen de documenten via conferencecalls, mails en de telefoon. Ook andere projecten werden zo afgehandeld, vooral voor investeerders, die het pand willen verhuren. Dat is uiteraard enkel mogelijk voor nieuwbouw op een plan. Voor een bestaande woning is wel een plaatsbezoek nodig."Uiteindelijk werden op 18 maart negen van de 38 Abdijbeke-appartementen gereserveerd en wordt nog onderhandeld over andere panden. Het makelaarskantoor werkt het dossier elektronisch af om uiteindelijk een verkoopcompromis klaar te maken voor de notaris. Wat als de kandidaat-kopers uiteindelijk beslissen het compromis niet te tekenen? "Dat zal niet gebeuren", voorspelt Vanhauter. "Het is een wederzijds engagement. Maar als een kandidaat-koper ter goeder trouw moet afhaken, krijgt hij de waarborg terug. We moeten nog twee jaar bouwen aan Abdijbeke. Dat doen we het liefst voor eigenaars die met volle goesting erin stappen.""Dat soort reservatieovereenkomsten is een manier om de markt af te toetsen", weet notaris Bart van Opstal (Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen). "Omdat er op het moment van die overeenkomst geen bankwaarborg is, laat de wet-Breyne toe dat de kopers kunnen afhaken tot op het moment dat ze de akte ondertekenen. Ze mogen dan hun voorschot terugeisen."Van Opstal benadrukt nog dat de ook notarissen via het Belgische Notarissen Netwerk de dossiers volledig digitaal kunnen behandelen. "Enkel de ondertekening van de akte moet fysiek gebeuren, wat bij de notaris van de koper kan", stelt hij.