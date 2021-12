De huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in 2021 met gemiddeld 23,902 pond gestegen, de grootste stijging ooit op een jaar tijd. De gemiddelde prijs voor een huis steeg in december tot een recordhoogte van 254.822 pond (ruim 303.000 euro), meldde de hypotheekbank Nationwide Building Society donderdag.

De prijzen liggen nu 16 procent hoger dan voor het begin van de coronacrisis, terwijl in de eerste elf maanden van dit jaar 30 meer vastgoedtransacties waren dan in dezelfde periode als in 2019.

Zoals in andere landen zorgde de pandemie ervoor dat heel wat mensen op zoek gingen naar meer woonruimte, waardoor de prijzen de hoogte ingingen. Bovendien is een moratorium van de regering op een transactietaks, dat werd ingevoerd om de sector tijdens de pandemie te ondersteunen, in september afgelopen.

Voor het eerst sinds de registratie van de cijfers in 1973 stijgen de huizenprijzen het sterkst in in Wales, met 15,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook in populaire vakantiebestemmingen stegen de prijzen sterk, zoals in de regio van Cornwall in het zuidwesten van Engeland, waar een stijging met 11,5 procent werd opgetekend.

