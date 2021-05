Bouwvakkers zijn de best betaalde arbeiders in ons land. Volgens hr-bedrijf SD Worx hebben acht op tien van de arbeidersfuncties met de hoogste lonen een link met de bouwsector.

Een verklaring ligt bij het feit dat het vaak gaat om knelpuntberoepen. Ook de minimumbarema's liggen relatief hoog en dan zijn er nog extralegale voordelen zoals een mobiliteitsvergoeding, hospitalisatieverzekering of aanvullend pensioen.

'Het gaat niet alleen om leidinggevende functies als werfleider en meestergast maar ook om uitvoerende jobs zoals isoleerder, boormeester, bekister, metser, asfaltwerker', zegt SD Worx.

Werfleider staat met stip op één, met een loon van meer dan 20 euro per uur, gevolgd door jobs als meestergast/ploegbaas, waarmee men ook in de industrie aan de slag kan. Ook koeltechniekers zijn nodig in bouw én industrie. De enige beroepen uit de top tien die geen link hebben met de bouwsector, zijn drukker (op plaats vijf) en CNC-programmeur voor werktuigen (op plaats tien).

Het hr-bedrijf maakte de vergelijking op basis van gegevens van ruim 8.000 bedrijven met meer dan 130.000 arbeiders. Bij het onderzoek werden 106 referentiefuncties geselecteerd.

