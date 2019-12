Bouwunie reageert tevreden op de oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon om het btw-percentage op nieuwbouw te verlagen naar 6 procent. 'Een verlaagd btw-tarief kan als enige en waardige compensatie gelden voor de afschaffing van de woonbonus', stelt de unie.

In het regeerakkoord roept de Vlaamse regering het federale niveau al op om het btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw te veralgemenen. Nu breidt Jambon dat uit naar alle nieuwbouw. 'Momenteel is het financiële verschil tussen de aankoop van een woning en een nieuwbouwwoning te groot. Dat heeft grotendeels te maken met de btw', zei Jambon donderdag. 'In afwachting van confederale hervormingen, vraagt mijn regering aan de federale overheid om dit tarief zo snel mogelijk te hervormen. Wat ons betreft moet het naar 6 procent, eventueel enkel voor de buitenschil.'

Bouwunie vraagt om het verlaagde btw-tarief voor de volledige nieuwbouw mogelijk te maken en niet te beperken tot de buitenschil. 'Dit is noodzakelijk om eindelijk de discriminatie tussen nieuwbouw en verbouwing weg te werken. Zo wordt elke bouwheer, ongeacht of hij opteert voor een nieuwbouw of een verbouwproject, hetzelfde voordeel gegund.'

'Een algemeen verlaagd btw-tarief zou een broodnodige steun zijn om de betaalbaarheid voor bouwers te garanderen', zegt Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie. 'Het zal bovendien leiden tot meer werk, en dus economische groei en meer jobs'