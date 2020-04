De Confederatie Bouw, Bouwunie, de Beroepsvereniging van de bouwhandelaar (Fema) en de socialistische vakbond ABVV hebben een protocolakkoord afgesloten voor een veilige opstart van de bouwactiviteiten.De andere vakbonden ACV-BIE en ACLVB onderschrijven de inhoud van de onderhandelde tekst nog niet.

Met het protocol zorgen de ondertekenaars 'voor een veilige heropstart van de bouwactiviteiten met als enige prioriteit het garanderen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk van de werknemers en klanten van de bouwsector'. De sector doet hiermee een aanvulling op de maatregelen die zijn opgenomen in de generieke gids die op 22 april werd voorgesteld door de Groep van Tien.

De ondertekenaars zeggen te willen meedenken nu de Groep van Experten voor een Exitstrategie (GEES) en de overheden volop werken aan een gefaseerde afbouw van de strenge preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus en aan scenario's om tot een relance te komen van onze zwaar getroffen economie. De sectororganisaties willen de beleidsmakers input geven over de voornaamste obstakels om tot een progressieve hervatting van de activiteiten in de bouwsector te komen. 'Er zijn aanbevelingen over collectief vervoer, werken binnenshuis, toonzalen, het beperken van de co-activiteit op de werven, gedetacheerden en de levering van bouwmaterialen', klinkt het.

De ondertekenende partijen hopen dat de bouwactiviteiten vanaf 4 mei progressief en op een veilige manier kunnen hervat of voortgezet worden.

Met het protocol zorgen de ondertekenaars 'voor een veilige heropstart van de bouwactiviteiten met als enige prioriteit het garanderen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk van de werknemers en klanten van de bouwsector'. De sector doet hiermee een aanvulling op de maatregelen die zijn opgenomen in de generieke gids die op 22 april werd voorgesteld door de Groep van Tien. De ondertekenaars zeggen te willen meedenken nu de Groep van Experten voor een Exitstrategie (GEES) en de overheden volop werken aan een gefaseerde afbouw van de strenge preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus en aan scenario's om tot een relance te komen van onze zwaar getroffen economie. De sectororganisaties willen de beleidsmakers input geven over de voornaamste obstakels om tot een progressieve hervatting van de activiteiten in de bouwsector te komen. 'Er zijn aanbevelingen over collectief vervoer, werken binnenshuis, toonzalen, het beperken van de co-activiteit op de werven, gedetacheerden en de levering van bouwmaterialen', klinkt het.De ondertekenende partijen hopen dat de bouwactiviteiten vanaf 4 mei progressief en op een veilige manier kunnen hervat of voortgezet worden.