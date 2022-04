De Belgische bouwmaterialenproducent Etex boekt 2,972 miljard omzet, een stijging van 19 procent. De recurrente cashflow toont ook recordcijfers. Toch blijft topman Bernard Delvaux op zijn hoede voor de Oekraïne-crisis, prijsstijgingen en aanvoerproblemen.

In 2021 steeg de omzet van de Belgische producent van bouwmaterialen met 18,7 procent tot 2,972 miljard euro,. De recurrente bedrijfscashflow bedroeg 570 miljoen euro (plus 25,7 procent) en de netto recurrente winst 268 miljoen euro (plus 24,4 procent). De aandelen van Etex zijn elke week te koop op de Euronext Expert Market. Het bedrijf wil het brutodividend over de winst uitkeren van 2021 met 20 procent te verhogen tot 0,84 euro per aandeel.

Bernard Delvaux, sinds drie maanden CEO van Etex, heeft het in een gesprek met Trends over "recordresultaten". "Ze zijn een gevolg van de enorm groeiende vraag, vooral door woningreparatie en -renovatie. Door de lockdown begonnen heel veel particulieren met de isolatie en verfraaiing van hun woning. Onze fabrieken draaiden op hun volle capaciteit, dus ook zeer efficiënt. De vaste kosten bleven stabiel, maar de omzet steeg. De hogere winstmarges zijn dus geen gevolg van prijsverhogingen."Etex is met meer dan 12.000 medewerkers actief op 110 sites in 42 landen. Het moest in Oekraïne een fabriek tijdelijk sluiten in de Donbas-regio, op vijf kilometer van de frontlijn. Het personeel kreeg, net als de administratieve medewerkers in Kiev, de kans om te verhuizen. Ze blijven, net als het personeel van de tijdelijk gesloten commerciële afdeling in Moskou, op de loonlijst van Etex.Driekwart van de omzet realiseert Etex in Europa. De groep heeft vier divisies. De grootste is de tak Building Performance met 2 miljard euro omzet (plus 20,6 procent). Die produceert vezelcement en gipsplaten, die ook worden gebruikt voor brandbeveiliging.De omzet van de divisie Exteriors (vezelcement voor architectuurprojecten, daken en gevels voor woningen en landbouwtoepassingen) steeg met 14,5 procent tot 648 miljoen euro. De industriële divisie (isolatie en brandbeveiliging voor de industrie) boekte 174 miljoen euro, een stijging van 11,8 procent. De divisie New Ways (modulaire stalen en houten structuren) werd begin 2020 opgericht. Ze boekte in 2021 een omzet van 51 miljoen euro via overnames (35 miljoen) en interne groei (van 10 naar 15 miljoen op één jaar).De nettowinst daalde met 1,4 procent tot 198 miljoen. Dat is een gevolg van niet-recurrente kosten door twee bedrijfsherstructureringen en asbestsaneringen in eigen gebouwen. Ook boekte Etex waardeverminderingen op New Ways-bedrijven. "In de vorige jaren namen we kleinere bedrijven over met elk een eigen cultuur en managementstructuur", situeert Delvaux, tot vorig jaar topman van de Waalse vliegtuigonderdelenproducent Sonaca. "We hadden gedacht dat de opstart sneller zou verlopen. Vandaar dat we hun boekwaarde aanpasten, een louter boekhoudkundige operatie."De Etex-topman beschouwt deze divisie als een platform om ervaring op te doen met modulair bouwen, en wil die zeker uitbreiden. "Dit is de sector van de toekomst", voorspelt hij. "Door onderdelen van gebouwen in een fabriek te bouwen, bespaar je op afval en transportkosten. Het is sneller, goedkoper én duurzamer. Bovendien is het veel gemakkelijker fabrieksarbeiders te rekruteren dan bouwvakkers."Het werkkapitaal steeg in 2021 van 137 naar 193 miljoen euro. De netto financiële schuld steeg in een jaar met 199 miljoen tot 214 miljoen euro. Dat is het gevolg van overnames, zoals een Australisch gipsplaatbedrijf. Etex nam begin dit jaar ook de Spaanse isolatieproducent URSA over voor bijna een miljard euro (met eigen middelen). Het behoort met een half miljard euro omzet tot de Europese top drie in glaswolisolatie. Omdat de overname nog niet is afgesloten, blijft die uit de jaarrekening van 2021. De overname is een belangrijke stap in de strategie om een wereldspeler in lichte en duurzame bouwoplossingen te worden. Etex verkocht eerder zijn keramiek- en zijn dakpannendivisie, die niet in die strategie pasten.Vorig jaar werd gekenmerkt door een sterke stijging van de materiaal-, grondstof- en energieprijzen. Delvaux: "Etex kon die volledig en op tijd compenseren door zijn verkoopprijzen aan te passen." Zal het bedrijf dat kunnen blijven doen, nu de energieprijzen nog sterker de hoogte ingaan? "Die verhoging raakt onze productie direct, maar ook indirect door de gestegen productiekosten voor papier en staal dat we kopen", aldus Delvaux. "Het is de vraag of we die prijsstijgingen van 10 tot 20 procent kunnen blijven doorrekenen. De gezinsbudgetten krijgen een knauw door het duurdere autogebruik, de gestegen energie- en voedingsprijzen. Mensen zullen keuzes moeten maken. De bouw van een huis kan worden uitgesteld."Delvaux weet dus niet hoe de bouwsector zal evolueren. "Volatiliteit is het nieuwe normaal", stelt hij vast. "In het eerste trimester hadden we goede volumes en resultaten. Het tweede trimester kondigt zich ook positief aan. Het scenario voor de volgende zes maanden is echter onduidelijk. Bovendien kan de rente nog meer stijgen. Het is mogelijk dat vastgoedontwikkelaars projecten on hold zetten tot er meer zekerheid is. Dat zal een effect hebben op de vraag. Renovatie zal het echter goed blijven doen. Particulieren hebben er ook een financieel belang bij om door isolatie te besparen op energie."