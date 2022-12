Door de gestegen energiekosten neemt de prijs van bouwmaterialen een nieuwe vlucht. Toch hoor je weinig aannemers klagen. Renovatie houdt immers de sector overeind.

Er is een nieuwe golf van prijsstijgingen in de bouwsector op komst. De aannemers krijgen van hun leveranciers van bouwmateriaal nieuwe prijzen doorgestuurd, die gelden vanaf 1 januari 2023. Het gaat om prijsstijgingen van 10 procent voor cement tot 20 procent voor betonproducten.

Niko De Meester, de CEO van de bouwfederatie Embuild, noemt de evolutie "onvermijdelijk": "Materialen waarvan de productiekosten sterk afhangen van de energieprijzen, kennen de hoogste prijsstijging. Denk aan cement, staal en beton", getuigt hij. "Producenten van dakpannen en cement hebben zelfs een tijd de productie stilgelegd, omdat ze door de geëxplodeerde energieprijzen met verlies draaiden. Nu verwerken ze de gestegen kostprijs in hun materiaalprijs. Dit zat eraan te komen."

Storm

André De Groote, de voorzitter van de beroepsvereniging van de bouwhandel FEMA, had de prijsstijgingen enkele maanden geleden al voorspeld. "De storm blijft dus voortrazen", getuigt hij. "Hij startte met corona en kreeg door de oorlog in Oekraïne en de troebele energiemarkten nog een tweede opstoot."

Stijgende vraag

Sinds december 2021 is de prijs van cement met 33 procent gestegen, en die van baksteen met 9 procent, tonen cijfers van de bouwfederatie Embuild. Niet-energiedreven materialen, zoals hout (-18%) en aluminiumproducten (-10%), daalden dit jaar wel. Net voor die producten stabiliseerde de vraag. Tegenover eind 2020 liggen de prijzen evenwel nog altijd meer dan 40 procent hoger.

"Vroeger waren er ook prijsschommelingen, maar die verschilden van land tot land, omdat er niet overal een grote vraag was", verzucht De Groote, die Bouwmaterialen De Groote - Houtboerke leidt. "Nu stijgt de vraag naar bouwmaterialen al twee, drie jaar in elke lidstaat van de Europese Unie. De EU en heel wat lidstaten geven immers financiële steun voor de isolatie van bestaande woningen. In Vlaanderen wordt renovatie verplicht na de aankoop van een woning. Overigens is er ook een probleem met de beschikbaarheid. Wie zijn dak wil isoleren, moet rekenen op een wachtperiode van drie maanden, in het beste geval."

De Meester weet niet of de gestegen bouwprijzen zullen worden doorgerekend. "Veel zal afhangen van de financiële draagkracht van de klanten", stelt hij. "Ook de arbeidskosten stegen dit jaar met 8 procent, en vanaf januari kosten ook de bedienden in de bouwsector een tiende meer. Als arbeidsintensieve sector worden we midscheeps geraakt. Het is niet eenvoudig die factuur door te schuiven naar de eindklant."

Gevulde orderboekjes

Veel zal afhangen van de sector. "Een aantal projecten in de kantoor- en industriële bouw staat al on hold", stelt De Meester. "De conjunctuurgevoelige aannemingsprojecten lopen dus al wat stroever. Maar voor de meeste aannemers zijn de orderboekjes voor vier tot zes maanden goed gevuld. De residentiële bouw houdt goed stand, zeker de renovatiewerken. De hypothecaire rente is nog altijd laag. Eigenaars willen de energiefactuur drukken met een betere isolatie van hun woning. Het blijft een zeer rendabele investering."

Komt de nieuwbouw niet ander druk? Het aantal verleende bouwvergunningen daalde wat, en de reële prijzen op de woningmarkten zakten, zoals blijkt uit nieuwe cijfers. "De oververhitting verdwijnt langzaam uit de markt", verklaart De Meester. "Dat is niet eens een slechte zaak."

De Groote verwacht evenmin dat de vernieuwbouw zal stilvallen. Nieuwbouwprojecten kunnen door de gestegen prijzen en de hogere rente wel vertraging oplopen. "Grote projecten kunnen eventueel on hold worden gezet. Maar wanneer kleinere projecten of de bouw van particuliere woningen zijn opgestart, worden ze afgewerkt. Daarom zullen de prijzen nog wel een tijd ondersteund worden, ook door nieuwbouw. De markt kan volgend jaar wat afkoelen, omdat promotoren en particulieren wat voorzichtiger worden. Dat kan snel gaan. In een paar maanden kan de markt kalmeren of zelfs stevig vertragen."

