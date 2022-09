De Mechelse bouwgroep Willemen, die al enkele jaren verlieslatend is, neemt maatregelen om het tij te keren. Er zullen onder meer zowat veertig banen verdwijnen, zo heeft het bedrijf woensdag aangekondigd. Het plooit zich ook terug op zijn thuismarkt, de Benelux. Er werd bovendien een nieuwe CEO aangeduid.

Het gaat om bediendejobs in ondersteunende diensten op verschillende locaties van het bedrijf, zegt woordvoerder Bram Willemen. Een deel zal opgevangen worden door vertrekkende werknemers niet te vervangen, maar er zullen ook ontslagen vallen. 'We zullen geval per geval bekijken wat de beste oplossing is.' De bouwgroep telt zowat 2.200 werknemers, van wie 800 à 900 bedienden, aldus de woordvoerder.

Willemen leed de afgelopen jaren zware verliezen: de groep ging 14 miljoen euro in het rood in 2020 en 13,5 miljoen euro in 2021. Ze verwijst naar 'de coronapandemie, de stijgende grondstof- en energieprijzen en operationele verliezen op enkele werven in de divisie bouw'.

Met een herstelplan hoopt het bedrijf 'de verliezen te stoppen, de kostenstructuur aan te passen aan de gedaalde omzet en de rendabiliteit opnieuw te verhogen'. Mogelijk in 2023, maar ten laatste in 2024, zou Willemen niet langer verlieslatend mogen zijn, aldus de woordvoerder.

Deel van het herstelplan is dat de groep zich voorlopig op België, Nederland en Luxemburg zal concentreren. Bestaande projecten buiten die thuismarkten, zoals Duitsland en Marokko, worden nog afgewerkt, maar er worden geen nieuwe projecten meer opgestart.

Er is ook een nieuwe CEO, Marc Jonckheere. En de bouwbedrijven zullen nauwer gaan samenwerken, met centrale aansturing, wat synergieën moet opleveren

