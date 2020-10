Van januari tot en met juni zijn in België vergunningen afgeleverd voor de bouw van in totaal 27.332 woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is een toename met 4,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

In Vlaanderen was de stijging iets meer bescheiden: +2,8 procent tot 21.126 vergunde nieuwe woningen. In Wallonië was de toename veel groter (+13 procent tot 5.873), in Brussel nam het aantal vergunde woningen af met bijna een derde. Maar daar gaat het om veel kleinere aantallen: 332 vergunde woningen in de eerste helft van 2020.

De corona-uitbraak sijpelde ook door in de cijfers, stelt Statbel vast. De regionale overheden beslisten immers om de geldende termijnen voor openbaar onderzoek bij lopende bouwaanvragen te verlengen, en dat had een impact op het aantal afgeleverde bouwvergunningen in het tweede kwartaal.

In Vlaanderen bijvoorbeeld was er volgens Statbel 'een duidelijke terugval' van het aantal vergunde gebouwen in april en mei, maar leek het in juni te herstellen.

