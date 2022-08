De Chinese vastgoedcrisis vormt een bedreiging voor de staalsector in het land. Dat schrijft het financiële persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de sector.

Volgens de voorzitter van de staalgroep Hebei Jingye, Li Ganpo, is bijna een derde van de Chinese staalfabrieken met bankroet bedreigd. Hij verwacht dat de crisis in de sector vijf jaar kan aanslepen, blijkt uit nota's van een interne vergadering die Bloomberg kon inkijken. 'De hele sector verliest geld en ik zie op dit moment geen keerpunt', citeert Bloomberg uit de nota's.

De problemen bij projectontwikkelaar Evergrande hebben China in een vastgoedcrisis gestort, waardoor de overheid zelfs de groeivooruitzichten naar beneden moest bijstellen. De staalsector is bijzonder kwetsbaar: de Chinese staalfabrieken produceerden vorig jaar nog meer dan een miljard ton staal, of zowat de helft van de wereldwijde productie. Meer dan een derde van dat staal was bestemd voor de vastgoedsector, maar daar daalt de vraag.

De overheid legde immers striktere kredietregels op. Daarnaast lijkt ze ook minder geneigd om massaal te investeren in infrastructuur zoals enkele jaren geleden. 'Deze keer is het anders', waarschuwt de topman van China Beige Book International, dat de staalindustrie opvolgt. 'Vastgoed heeft zijn status van groeimotor verloren', klinkt het.

Een teken aan de wand zijn dalende prijzen. Zo zakte de prijs voor staalstaven die gebruikt worden om beton te versterken, vorige week tot het laagste niveau in twee jaar. En ook de prijs van ijzererts zakt op de internationale markten: het erts is nu een derde goedkoper dan op zijn piek in maart.

