Bijna derde minder woningen vergund in Vlaanderen in eerste jaarhelft

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Vlaanderen vergunningen afgeleverd voor de bouw van 20.484 woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is ruim 31 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Belstat.

.