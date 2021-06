Het beton van de vroegere WTC-torens in de Brusselse Noordwijk zal herbruikt worden in het nieuwe ZIN-vastgoedproject, dat in 2023 op dezelfde plaats moet verrijzen. Dat maakte Befimmo bekend, dat instaat voor de werken. Het gaat om een primeur voor de Benelux.

'De Vlaamse overheid, de toekomstige gebruiker van het gebouw, heeft ons ertoe aangezet om zo ver mogelijk te gaan in circulariteit', zegt Jean-Philip Vroninks, CEO van Befimmo. Bij de ontmanteling van de torens is 30.000 ton puin verzameld en gesorteerd. Vervolgens is die vermorzeld en omgezet in 3.500 ton aggregaat, dat in een nieuwe mix omgezet wordt. 'Ongeveer 30 procent van die mix bestaat uit gerecycleerd aggregaat. Het procédé kreeg het label 'cradle to cradle silver', wat wil zeggen dat het beton gezond en recycleerbaar is. "Een primeur in de Benelux', aldus Vroninks.

Befimmo werkt samen met bedrijven De Meuter, ABR, CCB, alsook met het consortium Open Minds. 'Aanvankelijk ondervonden we veel weerstand in de bouwsector, want het is makkelijker en goedkoper om alles af te breken om alles herop te bouwen', zegt Vroninks. De CEO van Befimmo zegt dat het gebruik van circulair beton de kostprijs met 5 à 10 procent deed toenemen.

'Maar met het ZIN-project en deze nieuwe productiemethode speelt Befimmo een voortrekkersrol op weg naar een groenere bouwsector', aldus Vroninks. 'In de toekomst zullen nieuwe milieuregels de sector dwingen om te veranderen, en de prijzen zullen evolueren.'

Naast het hergebruik van beton voor het ZIN-project wordt 95 procent van de materialen van de oude WTC-torens bewaard, herbruikt of gerecycleerd. 'Uiteindelijk hebben we slechts 5 procent afval, vooral asbest.'

Het ZIN-project, dat voor een nieuwe dynamiek moet zorgen in de Noordwijk, zal bestaan uit kantoren, coworking-ruimtes, een honderdtal appartementen en hotelkamers. Ook moet er vrijetijds- en sportinfrastructuur komen, naast restaurants en winkels.

