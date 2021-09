BestBridges ontwerpt en bouwt bruggen voor voetgangers en fietsers in steden. Het vernieuwt met modulaire ontwerpen, die handig aan en in te passen zijn.

Stefan Backeljauw, de CEO van BestBridges, noemt zich een praktijkgerichte ondernemer met een uitgebreid internationaal netwerk in de publieke en private sector. In zijn vorige banen bouwde hij ervaring op in het managen van complexe brugprojecten en het uitwerken van financieringsoplossingen voor organisaties. Hij zag vaak conflicten ontstaan tussen de bouwheren, de ingenieurs en de fabrikanten, met extra kosten en overschreden deadlines tot gevolg. Tegelijk merkte hij tijdens zakenreizen in Afrika en Azië de toenemende behoefte aan veilige oplossingen voor voetgangers en fietsers in snelgroeiende steden. "Door de beperkte kennis en de gelimiteerde budgetten worden daar vaak tijdelijke bruggen ingezet", schetst hij. "Die worden dan later gepromoveerd tot een permanente oplossing. BestBridges is ontstaan vanuit de overtuiging dat dat beter kan, ongeacht de regio." Begin 2019 begon Backeljauw met de productontwikkeling en sinds 1 oktober 2020 is zijn bedrijf commercieel actief. De dagelijkse leiding is in handen van medeoprichter Karolien Van Thienen. "Als gecertificeerd artdirector met ruim twintig jaar ervaring combineert zij haar passies: mensen verbinden en duurzame kwaliteitsproducten creëren", zegt Backeljauw. "Ze is het esthetische geweten van BestBridges. Daarnaast kunnen we terugvallen op onze ingenieurs en strategische partners." Steden hebben almaar meer aandacht voor voetgangers en fietsers. De bruggen van BestBridges moeten bijdragen tot een maximale verbinding van de zwakke weggebruikers. De Vlaamse start-up, met hoofdzetel in Brussel, vertrekt altijd vanuit een van zijn vooraf ontworpen modellen. "We ontwerpen onze constructies parametrisch en modulair. Zo hoeven we niet telkens van een wit blad te beginnen", legt Stefan Backeljauw uit. "We kunnen ze vervolgens makkelijk aanpassen aan elke unieke locatie." Die aanpak biedt volgens Backeljauw heel wat voordelen. "We kunnen onze klanten snel en efficiënt een werkbare oplossing aanbieden, zonder onvoorziene kosten voor het ontwerp of de engineering", zegt hij. "Bij voetgangers- en fietsersbruggen is de beleving ook belangrijk. We geloven niet in generieke, industriële constructies. Onze permanente structuren laten zich vlot personaliseren, waardoor zowel het functionele als het architecturale aspect alle aandacht krijgt." BestBridges draagt naar eigen zeggen ook bij tot de vereenvoudiging van het bouw- en installatieproces. Stefan Backeljauw: "Bij modulair bouwen wordt dat proces verdeeld over de fabriek en de werf. We integreren onze bruggen probleemloos in bestaande projecten. Dat bespaart de aannemers veel tijd en geld, en ze beperken de risico's." De financiering gebeurde tot nu met eigen middelen. "Voor de toekomst kijken we wel naar institutionele partijen zoals PMV en de klassieke banken", klinkt het. "Maar aangezien we beperkte investeringsuitgaven en nagenoeg geen voorraden hebben, is de nood aan extra kapitaal eerder gering. We willen vooral inzetten op strategische samenwerkingen en partnerschappen die een extra synergie en toegevoegde waarde creëren voor onze klanten. Voor een start-up is dat erg belangrijk." BestBridges innoveert niet enkel met zijn producten, ook zijn benadering van de markt is uniek in de sector. "We profileren ons als een one-stopshop", verduidelijkt Stefan Backeljauw. "We zijn daardoor niet gebonden aan architecten, ontwerpstudio's, fabrikanten of installateurs. Die hebben we allemaal onder één dak samengebracht." "De introductie van een onestopshopmodel in de traditionele bouwsector blijkt wel een flinke uitdaging te zijn. We zetten diverse kanalen in om onze manier van werken bekend te maken, en de voordelen van deze aanpak in de verf te zetten. We investeren ook veel energie en tijd in de intensieve prekwalificatierondes bij de aannemers. De lange doorlooptijden zijn voor een nieuwkomer als BestBridges best pittig, maar een brug koop je natuurlijk niet zoals een brood." Het jonge bedrijf is intussen al actief in een 25-tal landen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. "De komende maanden introduceren we ons concept verder bij de internationale aannemers. Aangezien tegen 2025 naar verwachting twee op de drie mensen in steden zullen wonen, richten we ons op die lokale gemeenschappen. We focussen op plaatselijke verankering: think global, act local. Met lokale assemblage proberen wij ons steentje bij te dragen aan de werkgelegenheid in de regio's waar we actief zijn."