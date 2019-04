De Belgische bouwgroep Besix staat voor een gigantische stap voorwaarts. De omzet, die in 2018 voor het eerst boven 2,5 miljard euro uitkwam, zal dit jaar naar verwachting toenemen tot zowat 3,4 miljard euro. Dat is te danken aan de overname van het Australische Watpac en aan een recordorderboekje.

'We spelen in de Champions League', zo zei topman Rik Vandenberghe woensdag bij de voorstelling van de jaarcijfers.

Vandenberghe kon terugblikken op een 'uitstekend' jaar 2018. De omzet nam met 9 procent toe, tot een record van 2,54 miljard euro. De nettowinst daalde wel met 9 procent tot 95,3 miljoen euro, maar Besix wijt dat aan een reeks voorzichtige inschattingen. 'En met een marge van 3,7 procent doen we nog steeds flink beter dan onze doelstelling van minimaal 3 procent', aldus financieel directeur Jan Gesquière.

Maar de gebeurtenis die de meeste impact heeft, was de overname van de Australische onderneming Watpac. Die duwt Besix, dat al heel wat jaren meer dan 2 miljard euro omzet draait, een categorie hoger. De Australiërs zullen dit jaar naar verwachting 800 miljoen euro bijdragen aan de omzet, die zo zou groeien tot circa 3,4 miljard euro. En ze voegden al voor 1 miljard aan opdrachten toe aan het orderboekje, dat daardoor eind 2018 een recordhoogte bereikte van 4,76 miljard euro. Besix had 78 miljoen euro over om Watpac, waar het sinds 2013 een belang in had, volledig in handen te krijgen.

'Zelfs als groep uit een klein land kan je grootste dingen doen', stelde CEO Vandenberghe. 'Kijk naar de Rode Duivels, naar de Belgische hockeyploeg, en naar Besix. Allemaal klaar om de wereld te veroveren.' Al voegde hij ook toe dat er na Australië niet onmiddellijk nog nieuwe veroveringen op stapel staan. 'We hebben net de grootste overname uit onze geschiedenis afgerond. Alle aandacht gaat nu naar Australië.' Het personeelsbestand van de groep groeide vorig jaar met bijna 700 mensen, tot 15.190 werknemers.

Besix is vooral bekend om spectaculaire bouwwerken, zoals de hoogste toren ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai (830 meter). Daar moet de komende jaren een nog hogere toren verrijzen, 'The Tower' (circa 1 kilometer hoog). Besix mocht al de funderingen ervan bouwen, en het is een van de twee kandidaten voor de constructie van de toren zelf, zo bevestigde Vandenberghe woensdag nog eens. Het is niet duidelijk wanneer de beslissing zal vallen.

De Belgische groep leverde vorig jaar onder meer een Warner Bros-themapark op in Abu Dhabi, heeft de werken aan een tweede stadion voor het WK voetbal 2022 in Qatar zo goed als afgerond en bouwt volop aan het Grand Egyptian Museum in Caïro. Het haalde ook de contracten binnen voor de bouw van het Belgische en het Franse paviljoen voor de wereldtentoonstelling 2020 in Dubai, voor de bouw van de hoogste toren van Afrika (in de Marokkaanse stad Rabat) of nog voor een stuwdam in Kameroen.

Maar hoewel de spectaculairste projecten vaak uit het (verre) buitenland komen, waren de Belgische activiteiten van Besix vorig jaar nog altijd goed voor bijna de helft van zijn omzet. Zo bouwt het in Antwerpen het nieuwe hoofdkantoor van De Persgroep, maakt het in Brugge de langste composietbrug ter wereld, renoveert het in Brussel de Leopold II-tunnel, realiseert het de derde en vierde spoorlijn tussen Aalter en Beernem, legt het een bijna 50 kilometer lange hoogspanningskabel voor een verbinding tussen België en Duitsland, enzovoort.

De jaarcijfers werden overigens voorgesteld in het gebouw 'The Cosmopolitan' in Brussel. Vlakbij het stadstheater KVS renoveerde vastgoedpromotor Besix Red een voormalige kantoor- en ziekenhuistoren tot moderne woontoren met meer dan 150 appartementen.

Besix maakte vorig jaar ten slotte een opvallende zijsprong, met een investering in de Franstalige nieuwszender LN24, en initiatief van twee ex-L'Echo-journalisten. Net als Belfius Insurance nam Besix een belang van 32 procent in de zender. 'We waren gecharmeerd door het initiatief', klonk het daar woensdag over. LN24 heeft een totaal startkapitaal van 4,5 miljoen euro.