In bijna alle grote Vlaamse steden was de beschikbaarheid van kantoorruimte het afgelopen decennium nog nooit zo laag als nu. Dat blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur JLL.

In de eerste jaarhelft noteerde JLL België in de steden Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Hasselt een ingebruikname van 116.446 vierkante meter kantoorruimte. Ruim de helft daarvan kwam er in Antwerpen, 35 procent van het opnamevolume situeerde zich in Gent.

In dezelfde steden staat de leegstand op een zeer laag pitje: bijna overal ligt de beschikbaarheidsgraad op het laagste punt in het afgelopen decennium. Recente bouwprojecten, zoals Post X en The Link in Antwerpen en de Diamond en het MG Business Center in Gent, geraken gemakkelijk volgeboekt. 'In de laatste vijf jaar is in de vijf steden 369.210 vierkante meter nieuwe kantoorruimte bijgekomen. In september 2019 is al die ruimte in gebruik.'

Door de grote vraag stijgen de huurprijzen van die nieuwe projecten. De 'prime-huur' - voor het hoogste segment kantoorruimte - is in Antwerpen gestegen van 155 naar 160 euro per vierkante meter per jaar. Leuven - waar de prijzen met 3,3 procent daalden - vormt de enige uitzondering, omdat daar geen speculatieve projecten op de markt zijn.

Vooral kantoorruimte in de buurt van een treinstation is steeds gegeerder, merken de onderzoekers op. 'Meer en meer bedrijven zijn bereid hun kantoren te verhuizen naar een nieuw gebouw, zelfs als daar een pak minder parkeerruimte is. Werknemers passen zich over het algemeen vlot aan.' In Mechelen, waar een nieuw stationsgebouw wordt opgetrokken, verwacht JLL na afwerking een boost van nieuwe kantoorruimte.

Ook co-working en flex-kantoren zitten in Vlaanderen in de lift. Niet alleen in de grootsteden, maar ook langs snelwegen in randgebieden. 'Deze hubs zullen inspelen op de vraag van pendelaars om de verkeersproblemen rond de steden, in de eerste plaats Antwerpen, te kunnen ontwijken.'