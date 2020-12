De aanhoudend lage rente en de economische gevolgen van de coronacrisis zullen de grote spelbepalers zijn op de Belgische woningmarkt.

In een context met een bijzonder lage korte- en langetermijnrente verwacht Belfius Research toch een kleine daling van de woningprijzen in 2021. De onderzoekers van de bank merken op dat de vastgoedmarkt doorgaans met enige vertraging reageert op een economische schok. Meestal daalt eerst het vertrouwen, gevolgd door de activiteit. Pas daarna is er ook een effect op de prijzen.

Inkomens onder druk

De economische recessie door covid-19 zal zich volgens Belfius op de woonmarkt vooral laten voelen door een negatieve impact op de gezinsinkomens. Toenemend banenverlies en meer faillissementen zullen de inkomens onder druk zetten, voorspelt de bank. Belfius houdt daarom rekening met een gemiddelde daling van de residentiële vastgoedprijzen met 1 procent in 2021. De terugkeer naar een positieve inkomensgroei zou er moeten voor zorgen dat de prijzen vanaf eind 2021 weer klimmen, maar wel tegen een lager tempo dan de afgelopen jaren.

Lage rente

Belfius Research verwacht ook dat er minder hypotheekleningen zullen worden afgesloten dan voor de covidcrisis. De huidige hypotheekrentes blijven wel laag. De gemiddelde rentevoet van een hypothecair krediet (looptijd > 10 jaar) zakte in juni voor het eerst onder de grens van 1,50 procent.

Een verdere daling van de rentevoeten zou de vraag naar woningen wel kunnen stuwen en ook een opwaarts prijseffect kunnen genereren, vermits de gezinnen dan meer kunnen lenen. Maar de onderzoekers van Belfius wijzen erop dat het positieve effect van de renteverlagingen kleiner zal zijn dan in het verleden, omdat de rentevoeten sowieso al bijzonder laag zijn.

