De bouw- en verbouwbeurs Batibouw, die dit jaar door het coronavirus virtueel moest plaatsvinden, zal in 2022 weer fysiek georganiseerd worden in Brussels Expo. Bezoekers zullen wel een Covid Safe Ticket moeten kunnen voorleggen.

In 2020 kon Batibouw nog net voor de eerste coronalockdown fysiek plaatsvinden. De beurs lokte toen circa 187.000 bezoekers naar de Heizel in Brussel. Maar dit jaar moest er gekozen worden voor een virtuele beurs, met zowat 200 exposanten. De bezoekers werden aan de hand van een chatbox door de beurs geleid, en konden rechtstreeks overleggen met exposanten, via videocalls en chatberichten. Maar technische problemen gooiden de eerste dagen heel wat roet in het eten.

Voor 2022 belooft de organisatie nu een terugkeer naar de Heizelpaleizen. 'We kijken ernaar uit om onze bezoekers en exposanten te verwelkomen op de fysieke editie van Batibouw 2022', zegt Fisa-topman Frédéric François in een persbericht. 'Batibouw zal gebruikmaken van het Covid Safe Ticket-systeem, dat een risicovrij evenement garandeert voor zowel bezoekers als exposanten', klinkt het.

De deuren van de 62ste editie van Batibouw zullen geopend zijn van 19 tot en met 27 februari. Er zullen onder meer nieuwe inspiratiezones zijn rond 'Interior Design & Trends', 'Flex Living' en 'Climate Proof Building'. Ook de professionele dagen keren terug (op 22, 24 en 25 februari). De bevestiging dat Batibouw zal doorgaan, is ook een opsteker voor Brussels Expo. Het is immers nog niet zeker of het Autosalon in 2022 zal plaatsvinden. Dat zou vrijdagmiddag duidelijk moeten worden, bevestigt organisator Febiac, dat zich donderdag wel 'optimistisch' toonde.

In 2020 kon Batibouw nog net voor de eerste coronalockdown fysiek plaatsvinden. De beurs lokte toen circa 187.000 bezoekers naar de Heizel in Brussel. Maar dit jaar moest er gekozen worden voor een virtuele beurs, met zowat 200 exposanten. De bezoekers werden aan de hand van een chatbox door de beurs geleid, en konden rechtstreeks overleggen met exposanten, via videocalls en chatberichten. Maar technische problemen gooiden de eerste dagen heel wat roet in het eten. Voor 2022 belooft de organisatie nu een terugkeer naar de Heizelpaleizen. 'We kijken ernaar uit om onze bezoekers en exposanten te verwelkomen op de fysieke editie van Batibouw 2022', zegt Fisa-topman Frédéric François in een persbericht. 'Batibouw zal gebruikmaken van het Covid Safe Ticket-systeem, dat een risicovrij evenement garandeert voor zowel bezoekers als exposanten', klinkt het.De deuren van de 62ste editie van Batibouw zullen geopend zijn van 19 tot en met 27 februari. Er zullen onder meer nieuwe inspiratiezones zijn rond 'Interior Design & Trends', 'Flex Living' en 'Climate Proof Building'. Ook de professionele dagen keren terug (op 22, 24 en 25 februari). De bevestiging dat Batibouw zal doorgaan, is ook een opsteker voor Brussels Expo. Het is immers nog niet zeker of het Autosalon in 2022 zal plaatsvinden. Dat zou vrijdagmiddag duidelijk moeten worden, bevestigt organisator Febiac, dat zich donderdag wel 'optimistisch' toonde.