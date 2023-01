Van 14 tot en met 19 maart loopt op Brussels Expo de nieuwe editie van Batibouw. De bouwbeurs staat dit jaar vooral in het teken van energiebesparing. Maar liefst 600 vierkante meter van hal zeven op de beurs is speciaal gewijd aan dat thema.

De laatste jaren is er vooral veel vraag naar renovatie. Batibouw speelt daarop in door bezoekers oplossingen aan te reiken om oudere woningen energiezuinig te maken. Voor zijn nieuwe editie rekent Batibouw nog altijd op minder bezoekers dan voor corona. Ook het aantal exposanten is kleiner. Toch schat de algemene directeur van Batibouw, Frédéric Devos in dat ze een goede editie zullen hebben dit jaar.

