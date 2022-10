Net als in de rest van het land lijkt ook de Ardense vastgoedmarkt af te koelen. De Ardennen blijven wel populair bij Vlaamse vastgoedkopers.

De Federatie van het Notariaat (Fednot) analyseerde de vastgoedactiviteit en de prijzen in drieëntwintig Ardense gemeenten die goed in de markt liggen bij kopers van tweede verblijven.

In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal vastgoedtransacties er met 11,7 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat is een opvallend grotere daling dan voor heel Wallonië (-2,5 procent). Frédéric Dumoulin, notaris in Durbuy, wijst op de oplopende inflatie en de onzekere economische context. "Hierdoor namen potentiële kopers meer dan voordien de tijd om voor- en nadelen af te wegen alvorens de sprong te wagen", zegt hij.

Van de onderzochte gemeenten is Viesalm het meest populair bij de kopers. Deze Luxemburgse gemeente is goed voor een marktaandeel van bijna 10 procent. Daarna volgen Durbuy (6,6 procent), Beauraing (6,2 procent) en Ciney (6,1 procent).

Het is geen geheim dat de Ardennen erg populair zijn bij Vlaamse kopers. In de eerste helft van 2022 waren Vlaamse vastgoedkopers vooral actief in Rendeux (63 procent), Gedinne (41,2 procent), Vresse-sur-Semois (40 procent), Houffalize (33,3 procent) en Durbuy (32,4 procent). Het aandeel Vlaamse kopers was het laagst in Houyet (3,1 procent).

Prijsdaling en grote verschillen

Ondanks een afname van het aantal transacties stegen de prijzen nog wel. In de eerste helft van 2022 noteerden de notarissen een klim van de mediaanprijs van huizen in de Ardennen van 5,9 procent tot 180.100 euro. Op vijf jaar tijd bedraagt de prijstoename 28,6 procent. Ardens vastgoed blijft wel relatief goedkoop: in Wallonië bedraagt de mediaanprijs voor huizen 199.000 euro, in Vlaanderen is dat 310.000 euro. De prijsverschillen tussen de verschillende Ardense gemeenten is behoorlijk groot: van 82.500 euro in Hastière tot 255.000 euro in Libin.

