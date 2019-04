De gemiddelde prijs van een appartement aan de Belgische kust is voor het eerst sinds 2014 gedaald. Dat meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De gemiddelde prijs van een appartement daalde met 2,4 procent tegenover 2017 tot 259.456 euro, blijkt uit de Kustbarometer van Fednot. 'Daarmee kostte een kustappartement zo'n 40.000 euro meer dan een Belgisch appartement.' De daling is volgens Fednot ook wel te relativeren: in 2017 steeg de prijs nog met 5 procent vergeleken met 2016 en in de periode 2014-2018 was er een prijsstijging van 5,4 procent.

Ook een appartement aan de dijk verwisselde goedkoper van eigenaar: -1,4 procent tot gemiddeld 320.620 euro. Zo'n appartement aan de dijk kostte gemiddeld 23,6 procent meer dan een appartement elders in de kustgemeenten. Voorts blijkt dat een nieuw appartement aan de kust vorig jaar gemiddeld zowat 45.000 euro of bijna 18 procent meer kostte dan een bestaand appartement.

De gemiddelde prijs van een appartement varieerde in de verschillende gemeenten tussen 161.000 (Westende) en 474.000 euro (Knokke). Blankenberge, De Panne, Middelkerke en Westende waren het goedkoopst, met een gemiddelde prijs onder de 200.000 euro, Heist en Knokke het duurst met 342.025 en 473.112 euro.

Wat het aantal transacties betreft, was het vierde kwartaal het beste sinds de de start van de Kustbarometer. Er werden 15.395 transacties geregistreerd, of 0,6 procent meer dan in 2017, het vorige recordjaar. Vooral oktober en november deden het goed, met 30 procent meer transacties dan in de andere maanden. De meeste appartementen werden verkocht in Knokke en Oostende, elk goed voor zowat een vijfde marktaandeel.