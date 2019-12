BVI.BE vormt industriële stadskankers in de rand om tot kmo-parken, logistieke en gemengde projecten. Maar de Antwerpse vastgoedontwikkelaar, met zwaartepunt in Wallonië, wil meer zijn dan een bedrijf van beton en stenen.

De Antwerpse vastgoedontwikkelaar BVI.BE richt sinds drie jaar zijn pijlen op Wallonië. "We gaan uit van een groeiscenario bij de Waalse kmo's, die behoefte hebben aan ruimte vlak bij de steden", stelt voorzitter en eigenaar Michel Meers. "Onze projecten drijven mee op de golf van de economische opgang met het Marshallplan. Over drie jaar zullen we in Wallonië twee keer zo groot zijn als vandaag."

BVI.BE werkt in Waals-Brabant en Namen aan vier kmo-parken en gemengde projecten met een totale oppervlakte van 100.000 vierkante meter. De verkoopwaarde bedraagt 91 miljoen euro, op een totaal van 169 miljoen. Er zijn vergunningsaanvragen ingediend voor projecten ter waarde van nog eens 30 miljoen euro.

Herbestemming

BVI.BE gaat op zoek naar oude industriële sites in en rond de stad. "Die stadskankers zien beleidsmakers liever verdwijnen", stelt Erik Everaert, de CEO van de projectontwikkelaar. "Wallonië heeft een rijk industrieel verleden en komt uit een diep dal. Dat geeft ons als ontwikkelaar het voordeel dat er relatief veel vastgoed leegstaat op interessante locaties. Na de sanering vormen we ze om tot terreinen voor kleine en middelgrote bedrijven, waar de stadsbewoners werk kunnen vinden. Die nabijheid is ook positief voor de mobiliteit."

De projecten vormen vaak ook een logistieke hub voor de bevoorrading van de stad. 's Nachts worden er goederen klaargemaakt voor licht transport naar de eindbestemming. Zo moeten minder vrachtwagens de steden inrijden. Everaert: "De logistiek op onze parken werkt veelal aan de zogenoemde laatste kilometer. Daarom is de locatie aan de rand van de stad ook cruciaal."

De administratieve molen maalt meestal vrij vlot onder de taalgrens, signaleert Meers: "Waalse politici zijn, meer dan de Vlaamse, bezig met lokale tewerkstelling. Ze zijn ook toegankelijker voor overleg over een project. Binnen de grenzen van de wet, natuurlijk. Vlaanderen is voorzichtiger met vergunningen. Er zijn er wat meer bezwaren als projecten de verkeersdrukte in een regio kunnen verhogen. Vandaar dat we met de vestiging van logistieke hubs aan de rand van een stad net de mobiliteit in het centrum willen verbeteren. Dat is een beleidsargument dat telt. Wij snijden ook liever geen nieuwe terreinen aan. We hebben dus geen enkel probleem met een eventuele betonstop."

MICHEL MEERS "We zijn een bedrijfsontwikkelaar met een dienst na verkoop" © Karel Duerinckx

Meer dan de helft van de Waalse projecten ( zie kader Randstedelijke ontwikkelingen) is verkocht. Vorig jaar realiseerde BVI.BE voor 18,4 miljoen euro verkopen. Dit jaar verwacht het een omzet van 29 miljoen euro. Het heeft een eigen vermogen van 3,2 miljoen en een balanstotaal van 10 miljoen euro. Er werken vijftien personen bij BVI.BE, met hoofdzetel in Wommelgem.

Waalse roots

De 56-jarige Meers keert met zijn Waalse projecten terug naar zijn roots. De Brusselaar is opgegroeid in Waals- Brabant. Hij was actief in het paardensportmilieu en kwam zo op een manege in Noord-Antwerpen terecht. Self-made man Meers - "vraag me liever niets over mijn studies" - startte eerst in de elektronicahandel. Later bouwde en verkocht hij met vrienden sleutel-op-de-deurvilla's aan Nederlanders. Hij deed dat onder meer met het bedrijf Belle Vue Invest, de oorsprong van de huidige bedrijfsnaam.

BVI.BE is de rechtsopvolger van MDM-P1, dat Meers in 1999 startte met Mark Van Hooydonk (van het kartingbedrijf Inkart langs de A12 in Puurs) als een evenementenbureau op het Circuit van Zolder. In 2003 nam Meers er de touwtjes in handen en werd het een vastgoedbedrijf. In 2010 volgde de naamsverandering. Eind jaren negentig legde Meers de focus op semi-industriële bedrijfsparken en bouwde hij in Viersel een terrein voor kleinere bedrijven. Dat is hij blijven doen. "Noem ons gerust de pionier van de kmo-parken", zegt hij. BVI.BE ontwikkelt ook gemengde bedrijvenparken, waar ook kantoren en winkels gevestigd zijn. De derde poot van het bedrijf is de bouw op maat van de ondernemingen.

Kruisbestuiving

Op zijn bedrijventerreinen streeft BVI.BE naar kruisbestuiving tussen de bedrijven. Everaert: "Ze versterken elkaar. Zo zijn bijvoorbeeld in Waver schrijnwerkers en elektriciens aanwezig, die ook voor andere bedrijven op het terrein werken. Ze helpen op piekmomenten collega's, bieden gemeenschappelijke diensten aan, hebben samen ateliers, gebruiken elkaars materiaal en doen gezamenlijke aankopen. Dat past in de trend naar samenwerking en het duurzame gebruik van ruimte en goederen."

BVI.BE treedt soms op als bemiddelaar voor aankopen, zoals heftrucks en zware machines. Omdat het dat doet voor meerdere projecten, kan het lagere prijzen onderhandelen. Everaert: "Door onze ervaring kunnen we van bij het ontwerp van een project inspelen op de tendens naar meer samenwerking. Zo bieden we onze klanten meer toegevoegde waarde dan de klassieke ontwikkelaar. Wij kunnen hen ook bijstaan met financieel en fiscaal advies."

BVI.BE blijft ook na de verkoop werken voor de projecten. Zo coördineert het voor sommige parken de monitoring van de veiligheid en de logistiek bij nachtelijke leveringen. "We zijn een bedrijfsontwikkelaar met een dienst na verkoop", omschrijft Meers. "We doen dat niet om extra erelonen te genereren, maar vooral als een service aan de kopers. We willen meer zijn dan een verkoper van beton en stenen."