Na een grondige renovatie en restauratie toont de Antwerpse Handelsbeurs opnieuw haar overweldigende interieur. Om dat ambitieuze herbestemmingsproject financieel haalbaar te maken, werd het gekoppeld aan de bouw en de exploitatie van een luxehotel en een parking.

Twintig jaar na de sluiting in 1999 begint de Antwerpse Handelsbeurs aan een nieuw hoofdstuk. Eind vorige week was er al de plechtige opening in het bijzijn van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). Sinds begin deze week vinden de eerste evenementen plaats.

...