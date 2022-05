Via twee overnames krijgt de Amerikaanse aanbieder van flexibele werkplekken Industrious voet aan wal in Europa en Azië.

Industrious telt meer dan honderdvijftig flexibele werkpleklocaties in ruim vijftig steden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het is daarmee een van de grootste aanbieders van flexibele werkplekken in de VS. Met de overname van twee sectorgenoten, Welkin & Meraki en The Great Room, wil Industrious een wereldwijde speler worden. Volgens Bloomberg betaalde Industrious ongeveer 100 miljoen dollar voor de twee bedrijven. Het voegt met de deal in een klap meer dan 32.500 m² toe aan zijn werkplekportefeuille.

The Great Room heeft zijn hoofdkantoor in Singapore. De onderneming telt zeven flexibele werkpleklocaties en vijftig werknemers in Singapore, Bangkok en Hong Kong.

Welkin & Meraki werd in 2018 opgericht door de Belg Alain Brossé en heeft vijf vestigingen in Brussel, Parijs en Eindhoven. Het stelt ongeveer dertig mensen te werk. In de nieuwe structuur wordt Alain Brossé CEO van Industrious Europe.

Spelbreker corona

Volgens Alain Brossé heeft de coronacrisis zwaar ingehakt op de sector van de flexibele werkplekken. 'Onze ambitie was een jaarlijkse verdubbeling in omzet en locaties', zegt hij. 'Tegen eind 2022 mikten we op veertig locaties. We hadden daar ook de middelen voor, maar corona heeft er een grote stok voor gestoken. De markt is 43 procent achteruitgegaan. Met Welkin & Meraki hebben wij tijdens de coronacrisis nog een groei van 32 procent kunnen realiseren. Maar een belangrijk deel van onze middelen die bedoeld waren voor expansie hebben we opgesoupeerd aan het levendig houden van onze bestaande locaties. Onze laatste vestiging in Parijs is open gegaan in januari 2020. Een maand later brak de coronacrisis uit.'

Alain Brossé maakt zich sterk dat hij binnen Industrious zijn ambitieuze expansieplannen alsnog kan realiseren. 'Momenteel lopen er finale onderhandelingen voor dertien gebouwen', zegt hij. 'Voor 2023 mikken we nog een op twintig nieuwe locaties in Europa.'

Industrious telt meer dan honderdvijftig flexibele werkpleklocaties in ruim vijftig steden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het is daarmee een van de grootste aanbieders van flexibele werkplekken in de VS. Met de overname van twee sectorgenoten, Welkin & Meraki en The Great Room, wil Industrious een wereldwijde speler worden. Volgens Bloomberg betaalde Industrious ongeveer 100 miljoen dollar voor de twee bedrijven. Het voegt met de deal in een klap meer dan 32.500 m² toe aan zijn werkplekportefeuille.The Great Room heeft zijn hoofdkantoor in Singapore. De onderneming telt zeven flexibele werkpleklocaties en vijftig werknemers in Singapore, Bangkok en Hong Kong.Welkin & Meraki werd in 2018 opgericht door de Belg Alain Brossé en heeft vijf vestigingen in Brussel, Parijs en Eindhoven. Het stelt ongeveer dertig mensen te werk. In de nieuwe structuur wordt Alain Brossé CEO van Industrious Europe. Volgens Alain Brossé heeft de coronacrisis zwaar ingehakt op de sector van de flexibele werkplekken. 'Onze ambitie was een jaarlijkse verdubbeling in omzet en locaties', zegt hij. 'Tegen eind 2022 mikten we op veertig locaties. We hadden daar ook de middelen voor, maar corona heeft er een grote stok voor gestoken. De markt is 43 procent achteruitgegaan. Met Welkin & Meraki hebben wij tijdens de coronacrisis nog een groei van 32 procent kunnen realiseren. Maar een belangrijk deel van onze middelen die bedoeld waren voor expansie hebben we opgesoupeerd aan het levendig houden van onze bestaande locaties. Onze laatste vestiging in Parijs is open gegaan in januari 2020. Een maand later brak de coronacrisis uit.' Alain Brossé maakt zich sterk dat hij binnen Industrious zijn ambitieuze expansieplannen alsnog kan realiseren. 'Momenteel lopen er finale onderhandelingen voor dertien gebouwen', zegt hij. 'Voor 2023 mikken we nog een op twintig nieuwe locaties in Europa.'