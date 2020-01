Het beursgenoteerde zorgvastgoedbedrijf Aedifica, gespecialiseerd in huisvesting voor senioren, controleert na het overnamebod 95,9 procent van de aandelen van zijn Finse sectorgenoot Hoivatilat. Dat blijkt uit de definitieve resultaten. Aedifica start een uitkoopprocedure op.

Aedifica lanceerde begin november vorig jaar een overnamebod op de Finse zorgvastgoedinvesteerder Hoivatilat. Het vastgoedbedrijf moest onderweg wel het bod verhogen en de aanvaardingsdrempel verlagen.

Uiteindelijk werd 90 procent van alle uitgegeven en uitstaande aandelen en stemrechten in Hoivatilat aangeboden tijdens de aanbiedingsperiode. Samen met de aandelen die Aedifica op de beurs heeft verworven, heeft het nu de controle over ongeveer 95,9 procent van de aandelen en stemrechten.

Om de resterende aandeelhouders de kans te geven alsnog het overnamebod te aanvaarden, start Aedifica een volgende aanbiedingsperiode van 13 januari 2020 tot en met 27 januari 2020.

Tegelijkertijd zal Aedifica een uitkoopprocedure of 'squeeze-out' starten en de schrapping aanvragen van de notering van de Hoivatilat-aandelen op de beurs van Helsinki. CEO Stefaan Gielens is alvast blij met het resultaat en verwelkomt Hoivatilat binnen de groep.

De portefeuille van Hoivatilat bestaat uit 127 zorggebouwen in Finland. De zorgvastgoedinvesteerder heeft ook 55 projecten in Finland en Zweden in ontwikkeling.

