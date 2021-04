Aedifica neemt 19 woonzorgcentra over in Duitsland

Aedifica, het zorgvastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in huisvesting voor senioren, breidt opnieuw uit in Duitsland. Het Bel20-bedrijf neemt er negentien woonzorgcentra over van de groep Azurit, die de centra zal blijven uitbaten. Aedifica telt 245 miljoen euro neer.