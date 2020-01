Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Aedifica - gespecialiseerd in huisvesting voor senioren - heeft vijf rusthuizen overgenomen in het Verenigd Koninkrijk.

Aedifica betaalde 61 miljoen pond (71 miljoen euro) voor de sites, die samen plaats hebben voor 467 zorgbehoevende mensen.

Vier van de rusthuizen liggen in het zuiden van Engeland (in Southall, Dorking, Swindon en Southampton), het vijfde ligt in het noorden van Engeland (York). Ze werden gebouwd tussen 2005 en 2012, 'specifiek voor zorgdoeleinden en met uitsluitend eenpersoonskamers', zo staat in een persbericht van Aedifica.

Het vastgoedbedrijf is sinds begin vorig jaar actief in het Verenigd Koninkrijk. Het kocht er toen in één klap een negentigtal rusthuizen. Voorts heeft Aedifica sites in portefeuille in België, Duitsland, Nederland, Finland en Zweden.

Aedifica betaalde 61 miljoen pond (71 miljoen euro) voor de sites, die samen plaats hebben voor 467 zorgbehoevende mensen.Vier van de rusthuizen liggen in het zuiden van Engeland (in Southall, Dorking, Swindon en Southampton), het vijfde ligt in het noorden van Engeland (York). Ze werden gebouwd tussen 2005 en 2012, 'specifiek voor zorgdoeleinden en met uitsluitend eenpersoonskamers', zo staat in een persbericht van Aedifica. Het vastgoedbedrijf is sinds begin vorig jaar actief in het Verenigd Koninkrijk. Het kocht er toen in één klap een negentigtal rusthuizen. Voorts heeft Aedifica sites in portefeuille in België, Duitsland, Nederland, Finland en Zweden.