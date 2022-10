Constructiv, het sectorfonds van de bouwsector, heeft vrijdag met arbeidsbemiddelaar VDAB een actieplan ondertekend om de krappe arbeidsmarkt in de bouw aan te pakken. De 50 maatregelen moeten helpen om de vele opstaande vacatures in te vullen. Momenteel telt de VDAB 7.700 openstaande vacatures, klinkt het in een persbericht.

De VDAB ontving de afgelopen 12 maanden bijna 25.000 vacatures van werkgevers uit de bouwsector. Eind september stonden er daarvan nog 7.753 vacatures open. Dat zijn er ruim duizend meer dan een jaar eerder. Het juiste personeel vinden wordt dus steeds moeilijker. Anderzijds is er door de energiemaatregelen extra vraag naar personeel, terwijl vele beroepen in de sector al een knelpuntberoep zijn. Denk aan wegenwerker, metselaar, dakdekker voor schuine daken of plaatser van boven- en ondergrondse kabels en leidingen.

Het actieplan kwam er op vraag van Vlaams minister Hilde Crevits en haar opvolger op het departement Werk, minister Jo Brouns, ondersteunt het. Er is sprake van 50 acties. Zo mikken VDAB en Constructiv, de organisatie van de sociale partners in de bouw, op 5.000 werkplekleeracties per jaar. Of in functie van de knelpuntvacature kunnen werkzoekenden het rijbewijs B halen via de VDAB. Ook willen ze mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, laten doorstromen.

Voorts is sprake van een imagocampagne en het uitwerken van digitale leerpakketten. Ook wordt ingezet op begeleiding van werkzoekenden via mentoren. De partners willen bouwbedrijven die bereid zijn om 'blind aan te werven', maximaal ondersteunen

