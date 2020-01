De traditionele openbare verkoop van vastgoed is op anderhalf jaar tijd haast volledig verdwenen, ten voordele van het online biedplatform Biddit. Dat melden Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

De tijd van de openbare verkopen in een zaaltje, met een gratis pint van de notaris, is voorbij.

De Belgische federatie voor notarissen (Fednot) heeft geen precieze cijfers, maar schat het aantal traditionele openbare ver­kopen op 20 procent.

Zowat 80 procent van de openbare verkopen gebeurt via Biddit, een online biedplatform dat werd gelanceerd door de notarissen.

De tijd van de openbare verkopen in een zaaltje, met een gratis pint van de notaris, is voorbij. De Belgische federatie voor notarissen (Fednot) heeft geen precieze cijfers, maar schat het aantal traditionele openbare ver­kopen op 20 procent. Zowat 80 procent van de openbare verkopen gebeurt via Biddit, een online biedplatform dat werd gelanceerd door de notarissen.