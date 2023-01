De afkoeling van de vastgoedmarkt laat zich vooral voelen in het segment van de nieuwbouwappartementen, blijkt uit de nieuwe Notarisbarometer.

Minder transacties en prijsstijgingen onder het niveau van de inflatie: net als het makelaarsnetwerk ERA komt de Federatie van het Notariaat (Fednot) tot de vaststelling dat de vastgoedmarkt lichtjes afkoelt. Zowel in België als in Vlaanderen daalde de vastgoedactiviteit met 2 procent in vergelijking met 2021.

Vooral op de nieuwbouwmarkt slabakt de verkoop. In 2022 was 19,5 procent van de verkochte appartementen een nieuwbouwappartement. Dat is het laagste aandeel van de afgelopen vijf jaar. In 2018 ging het nog om 22,7 procent. Als verklaring wijst notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, op de stijging van de bouwkosten door de oorlog in Oekraïne. "Nieuwbouw werd een stuk duurder", stelt hij. "Ook de fiscaliteit speelde een rol: voor een bestaand appartement moesten kopers rekening houden met een belasting van 3 procent, voor nieuwbouw ging het om 21 procent."

In België kostte een nieuwbouwappartement gemiddeld 307.734 euro. Een bestaand appartement kostte gemiddeld 250.316 euro. In Vlaanderen betaalden kopers gemiddeld 319.907 euro voor een nieuwbouwappartement en 255.186 euro voor een bestaand appartement.

Veel jonge kopers

Vooral in de tweede helft van 2022 was het een stuk rustiger op de vastgoedmarkt. De notarissen noteerden 7,1 procent minder transacties in het tweede semester van 2022 in vergelijking met de eerste helft van het jaar. Tegelijk wijzen de notarissen erop dat de verkoopactiviteit in 2022 nog wel altijd een stuk hoger lag dan in de pre-coronaperiode. In vergelijking met 2019 waren er in het afgelopen jaar 9,2 procent meer transacties.

Het aandeel van jonge kopers lag hoger dan in 2021: 30,3 procent van de kopers was dertig jaar of jonger tegenover 27,9 procent in 2021. Bart van Opstal: "Heel wat jongeren hebben het afgelopen jaar beslist te kopen, al dan niet met hulp van familie, omdat ze verwachten dat de rentevoeten in de komende periode nog meer zullen stijgen."

De prijzen van huizen en appartementen zaten nog in de lift. Een woonhuis in ons land kostte in 2022 gemiddeld 319.123 euro, een prijsstijging van 8,2 procent in vergelijking met 2021. Rekening houdend met de inflatie ging het om een prijsdaling van 1,8 procent. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis ook met 8,2 procent tot 348.064 euro.

Een appartement in ons land kostte in 2022 gemiddeld 260.300 euro, 3,6 procent meer dan in 2021. In reële termen komt dat neer op een prijsdaling van 6,4 procent. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 3,5 procent tot 267.429 euro.

Tot slot stellen ook de notarissen vast dat energiezuinigheid een steeds belangrijkere factor wordt op de vastgoedmarkt. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een huis met een A-label in de laatste vijf jaar met 33,2 procent. Voor een appartement ging het om een stijging met 28,6 procent. De notarissen verwachten dat de prijzen van energieverslindende woningen in de komende jaren onder druk zullen komen te staan.

De vergroening van ons woningpatrimonium vindt vooral plaats bij de appartementen. In 2022 hadden appartementen met een EPC-score A of B een marktaandeel van 46,7 procent in de verkoopcijfers. In 2021 was dat nog 43,9 procent. Bij huizen is er nog veel werk aan de winkel. Het aandeel met een A- of B-label bedroeg in 2022 17,8 procent, in 2021 ging het om 16,5 procent.

Minder transacties en prijsstijgingen onder het niveau van de inflatie: net als het makelaarsnetwerk ERA komt de Federatie van het Notariaat (Fednot) tot de vaststelling dat de vastgoedmarkt lichtjes afkoelt. Zowel in België als in Vlaanderen daalde de vastgoedactiviteit met 2 procent in vergelijking met 2021.Vooral op de nieuwbouwmarkt slabakt de verkoop. In 2022 was 19,5 procent van de verkochte appartementen een nieuwbouwappartement. Dat is het laagste aandeel van de afgelopen vijf jaar. In 2018 ging het nog om 22,7 procent. Als verklaring wijst notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, op de stijging van de bouwkosten door de oorlog in Oekraïne. "Nieuwbouw werd een stuk duurder", stelt hij. "Ook de fiscaliteit speelde een rol: voor een bestaand appartement moesten kopers rekening houden met een belasting van 3 procent, voor nieuwbouw ging het om 21 procent."In België kostte een nieuwbouwappartement gemiddeld 307.734 euro. Een bestaand appartement kostte gemiddeld 250.316 euro. In Vlaanderen betaalden kopers gemiddeld 319.907 euro voor een nieuwbouwappartement en 255.186 euro voor een bestaand appartement.Vooral in de tweede helft van 2022 was het een stuk rustiger op de vastgoedmarkt. De notarissen noteerden 7,1 procent minder transacties in het tweede semester van 2022 in vergelijking met de eerste helft van het jaar. Tegelijk wijzen de notarissen erop dat de verkoopactiviteit in 2022 nog wel altijd een stuk hoger lag dan in de pre-coronaperiode. In vergelijking met 2019 waren er in het afgelopen jaar 9,2 procent meer transacties.Het aandeel van jonge kopers lag hoger dan in 2021: 30,3 procent van de kopers was dertig jaar of jonger tegenover 27,9 procent in 2021. Bart van Opstal: "Heel wat jongeren hebben het afgelopen jaar beslist te kopen, al dan niet met hulp van familie, omdat ze verwachten dat de rentevoeten in de komende periode nog meer zullen stijgen."De prijzen van huizen en appartementen zaten nog in de lift. Een woonhuis in ons land kostte in 2022 gemiddeld 319.123 euro, een prijsstijging van 8,2 procent in vergelijking met 2021. Rekening houdend met de inflatie ging het om een prijsdaling van 1,8 procent. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis ook met 8,2 procent tot 348.064 euro.Een appartement in ons land kostte in 2022 gemiddeld 260.300 euro, 3,6 procent meer dan in 2021. In reële termen komt dat neer op een prijsdaling van 6,4 procent. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 3,5 procent tot 267.429 euro.Tot slot stellen ook de notarissen vast dat energiezuinigheid een steeds belangrijkere factor wordt op de vastgoedmarkt. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een huis met een A-label in de laatste vijf jaar met 33,2 procent. Voor een appartement ging het om een stijging met 28,6 procent. De notarissen verwachten dat de prijzen van energieverslindende woningen in de komende jaren onder druk zullen komen te staan.De vergroening van ons woningpatrimonium vindt vooral plaats bij de appartementen. In 2022 hadden appartementen met een EPC-score A of B een marktaandeel van 46,7 procent in de verkoopcijfers. In 2021 was dat nog 43,9 procent. Bij huizen is er nog veel werk aan de winkel. Het aandeel met een A- of B-label bedroeg in 2022 17,8 procent, in 2021 ging het om 16,5 procent.