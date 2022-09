In Vlaanderen en Brussel nam het aantal nieuwbouwwoningen de jongste maanden af. Vooral in en rond de hoofdstad is de trend opvallend. Projecten worden stilgelegd in afwachting van meer economische zekerheid. De West-Vlaamse nieuwbouwmarkt houdt redelijk stand.

In Vlaanderen en Brussel was er in het derde kwartaal van dit jaar een gestage terugval van het aanbod van nieuwbouwwoningen. "Veel vastgoedontwikkelaars zetten projecten on hold", getuigt Philippe Janssens, de CEO van de Antwerpse residentiële ontwikkelaar Immpact. "Door de volatiele energie- en materiaalprijzen is het erg moeilijk om een realistische verkoopprijs te bepalen. Ofwel spreek je met de aannemer een vaste prijs af, en moet je een project te hoog in de markt zetten. Ofwel varieert de bouwkostprijs en moet je die constant doorrekenen in de vraagprijs van de woning, wat commercieel moeilijk ligt."

In Brussel nam het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen in september 2022 tegenover dezelfde periode vorig jaar met de helft af, blijkt uit de cijfers van het vastgoedonderzoeksbureau de Crombrugghe en Partners (van 1.421 naar 707 eenheden). Het jongste kwartaal bleef het aanbod sterk dalen (met bijna 40 procent). Vooral in het noorden van Brussel was er een ernstige afname.

In Vlaanderen nam het aanbod van nieuwbouwprojecten in het derde kwartaal met 3 procent af. Wel zijn de regionale verschillen groot. Vooral Vlaams-Brabant kende het voorbije jaar een contractie (1.375 eenheden in het derde kwartaal). In een jaar tijd daalde het aanbod met een vijfde. Vooral in Leuven en Halle was er een krimp. In Limburg, waar de vastgoedmarkt sowieso wat bescheidener is (670 eenheden) was er in een jaar een daling met ruim een derde.

In Oost-Vlaanderen nam het aantal nieuwe projecten het voorbije jaar af met meer dan 20 procent (van 2.748 in het derde kwartaal 2021 naar 2.200 in dezelfde periode 2022). Dat was vooral het geval in steden, zoals Gent en Sint-Niklaas. In maart-september 2022 daalde het aanbod met 10 procent. Ook de Antwerpse nieuwbouwmarkt kende een ernstige knauw van 8 procent (van 2.033 naar 1.895 eenheden). Vooral in de provinciehoofdstad en de Kempen was er een afname. Het voorbije kwartaal kende provincie nog een daling met liefst 15 procent. Janssens: "Zeker projecten in het lagere- en het middensegment hebben het wat moeilijker. Door de lagere marges zijn ontwikkelaars niet echt bereid het risico te nemen dat hun projecten te lang in de verkoop blijven staan."

West-Vlaanderen is met een aanbod van 3.343 eenheden een van de sterkhouders. Maar ook in die provincie was er het voorbije jaar een afnemend aanbod (min 10 procent). In het derde kwartaal herstelde het echter licht (plus 3 procent), vooral dankzij de Westhoek.

