De Japanse wagenbouwer Honda heeft de productie in het Engelse Swindon stopgezet na bevoorradingsproblemen. Dat bevestigt een woordvoerder woensdag. Door de nakende brexit zijn de Britse havens verzadigd.

Honda houdt de situatie van nabij in de gaten om de productie zo snel als mogelijk te kunnen heropstarten. Het is al enkele weken druk in de Britse havens. Vele ondernemingen verschepen nog ladingen nu de overgangsfase voor de Brexit bijna afgelopen is. Vanaf 2021 dreigen veel meer formaliteiten en controles. Bovendien was er ook een achterstand opgebouwd in de havens omwille van bedrijven die meer bestellingen plaatsen na de eerste coronalockdown. Enkele weken geleden was er ook andere hinder door de pandemie: duizenden containers met beschermingsmateriaal zaten volgens de BBC vast in Felixstowe.

