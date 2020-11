De nieuwe tarieven die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen op Brussels Airport, zijn met een jaar uitgesteld. Dat betekent dat de hogere tarieven voor vliegtuigen die meer vervuilen er pas in 2022 zullen komen. Het uitstel heeft te maken met het coronavirus, zegt Brussels Airport.

Luchtvaartmaatschappijen betalen op de luchthaven van Zaventem voor elke passagier een heffing, een vergoeding voor diensten waar ze op de luchthaven van gebruikmaken. Die tarieven variëren nu al in functie van het geluid dat een vliegtuig maakt - hoe luider, hoe hoger het tarief.

Voor de volgende tariefronde wil de luchthavenuitbater nog meer differentiëren. De tarieven zullen ook variëren naargelang de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden van de vliegtuigen. 'Zo willen we modernere vliegtuigen, die minder uitstoten, naar Zaventem lokken. De grootste vervuilers betalen meer, de beste leerlingen worden beloond', zei luchthaventopman Arnaud Feist daar eerder over. De nieuwe tarieven zouden in april 2021 van kracht worden, maar dat wordt april 2022.

De tarieven worden voor vijf jaar vastgelegd op basis van inschattingen op het vlak van trafiek, investeringen en kosten, legt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport, uit. 'Vandaag zijn we niet in staat dat te doen, aangezien de toekomst gewoon nog veel te onzeker is' ten gevolge van de coronapandemie. 'Vandaar dit uitstel in samenspraak met de regulator en de luchtvaartmaatschappijen, dat ook wettelijk bekrachtigd is. In tussentijd blijft het bestaande tariefsysteem van kracht.'

