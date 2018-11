Hoe steden Amazon probeerden te verleiden

Nu de locatie van de nieuwe hoofdkantoren van Amazon bekend is - New York en Washington - onthullen de verliezende steden met welke extraatjes ze de e-commercereus probeerden te lokken. Pennsylvania was bijvoorbeeld bereid het bedrijf 4,6 miljard dollar aan 'financiële bijstand' te geven, waarvan het grootste deel zou bestaan uit belastingen op het inkomen van de Amazon-werknemers die het bedrijf zou terugbetaald krijgen.

Ook Philadelphia was dat de komende twintig jaar van plan. Atlanta wou het bedrijf verleiden met - naast 2 miljard dollar aan steun - de belofte dat werknemers van Amazon zouden mogen gebruikmaken van een exclusieve premiumlounge op de luchthaven en gratis parking. De stad was ook bereid haar straatnamen te veranderen in Amazon Lane, Alexa Way en Kindle Road. Dallas zwaaide onder meer met gratis abonnementen voor de zoo voor het Amazon-personeel.