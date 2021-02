Het overlijden van burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist betekent het einde van een tijdperk, waarin de belangen van Knokke, de familie Lippens en haar onderneming Compagnie Het Zoute onlosmakelijk verbonden waren. Stilaan zocht de Compagnie immers andere oorden op.

De Compagnie Het Zoute werd op 1 mei 1908 opgericht door twee neven: Raymond en Maurice Lippens. Ze stamden af van een geslacht met wortels in Moerbeke-Waas, dat actief was met de inpoldering van gebieden en ook industriële belangen had in de suikerindustrie. De familie Lippens bezat toen 1100 hectare gronden in Knokke.De Compagnie ontwikkelde in de polders de exclusieve wijk Het Zoute, rond attracties als de Vlindertuin en het Zwin, dat tot 2006 nog de eigendom van de Compagnie was. De Compagnie is ook de eigenaar van The Royal Zoute Tennis Club en de Royal Zoute Golf Club, exclusieve clubs voor de mondaine bevolking. Het Zoute steunde niet alleen op de attracties, maar ook op de typische Zoute-villastijl en de kleine wandelpaden. Met haar strakke planning en bouwreglementen was de Compagnie een van de voorlopers in ruimtelijke ordening.De voorbije decennia verschoof de Compagnie haar activiteit naar andere oorden. Het ontwikkelde in het minder mondaine Blankenberge het project The Pavillon (38 appartementen) en Royal Gardens (93 eenheden). Beide zijn volledig verkocht. In Sint-Pieters-Woluwe ontwikkelde de Compagnie Orée Gardens (43 appartementen), dat ook volledig is verkocht. Aan de oevers van de Schelde In Hemiksem kocht de Compagnie vorig jaar 24 hectare bouwzone van Bekaert voor de ontwikkeling van 650 wooneenheden over een periode van tien tot vijftien jaar. Het laatste grootste project van de Compagnie in Knokke is La Rive, 88 luxe-appartementen vlak bij het Casino, die de voorbije twee jaar vlot verkocht werden.Behalve in België is de groep met Compagnie Immobilière d'Hardelot ook actief aan de Noord-Franse Opaalkust en met Compagnie het Zoute Nederland in Nederland (Duinhof in Cadzand, De Groote Duynen in Noord-Beveland).Compagnie Het Zoute heeft volgens de recentst gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening (2019) 79,3 miljoen vastgoed voor de verkoop in portfolio. Het vastgoed van de golfclub wordt gewaardeerd op 4 miljoen euro. De club heeft een omzet van 8,5 miljoen en boekt 1,8 miljoen nettowinst.De Compagnie heeft een stevige cashpositie: 33,6 miljoen euro aan liquide middelen. Dat is drie keer zoveel als twee jaar eerder. Het eigen vermogen van het bedrijf bedraagt 77,7 miljoen euro, voornamelijk 77,1 miljoen reserves, die met bijna 13 procent zijn gestegen tegenover twee jaar eerder. Daartegenover staat 51,3 miljoen euro aan schulden, hoofdzakelijk 33,6 miljoen vooruitbetalingen op bestellingen en 15 miljoen handelsschulden. De langetermijnschulden zijn verwaarloosbaar.De omzet in 2019 bedroeg 38,5 miljoen, een daling met de helft tegenover 2018. Daar waren vooral de activiteiten in het buitenland verantwoordelijk voor. De Belgische inkomsten stegen licht naar 23,5 miljoen. Het omzetverlies werd gecompenseerd door een daling van de kosten. De aankopen daalden ook met de helft, tot 24,1 miljoen. Voor het buitenland was 2019 duidelijk een wat rustiger jaar, na de piek een jaar eerder. De nettowinst was 8,4 miljoen (+2,8 miljoen).In de loop der jaren deelde de familie Lippens de macht van de Compagnie met enkele andere adellijke families. Leopold Lippens en zijn broer, de gewezen Fortis-topman Maurice Lippens, stapten in 2006 uit de raad van bestuur. Ze gaven de fakkel door aan hun familielid Bernard Jolly, die nog altijd de voorzitter is. In 2018 raakte bekend dat de Gentse ondernemers Philippe Van de Vyvere (Sea-Invest) en Gino De Raedt (oprichter van het ondertussen verkochte labo CMA-Medina) een minderheidsbelang van 16 procent kochten van de Compagnie.Het aandeel van Compagnie Het Zoute is genoteerd op de secundaire markt, waar het beperkt wordt verhandeld. De koers bedraagt 5100 euro, ongeveer 10 procent meer dan een jaar eerder. De gekapitaliseerde beurswaarde is 150 miljoen euro. Aanvankelijk werd vorig jaar beslist om geen dividend uit te keren, maar daarop kwam de raad van bestuur terug in oktober. Het interim-dividend bedroeg 79 euro bruto.